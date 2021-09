Imou Bullet 2E è una eccellente videocamera di sorveglianza, da collegare via WiFi o wired (quindi con cavo), ma senza una batteria integrata, ciò sta a significare che sarà sempre necessario collegarla ad una presa a muro per l’alimentazione.

Estetica e accessori

All’interno della confezione troviamo tutta la dotazione standard, oltre alla videocamera è possibile sfruttare le viti per l’aggancio a muro, il manuale d’uso completamente in Italia, il biadesivo (nell’eventualità in cui non si vogliano effettuare buchi veri e propri), nonché il caricatore per la presa elettrica.

Il prodotto in sé è interamente realizzato in plastica, di colorazione bianca opaca, con un inserto nero lucido anteriormente. I materiali appaiono essere di buona qualità generale, non può essere paragonata alle classiche cinesate da 20 euro che possiamo trovare su Amazon, sembra decisamente resistente, ben fatta ed in grado di sopportare anche scossoni o botte improvvise. Le dimensioni non sono troppo elevate, raggiunge 147,7 x 74,2 x 74,2 millimetri, con un peso di 280 grammi; molto comodo è il perno di spostamento della camera, in modo da posizionarla all’angolazione che più desideriamo, ma da notare che l’inquadratura non potrà essere ruotata da remoto.

Sulla superficie non sono stati posizionati pulsanti, abbiamo le due antenne per la ricezione del segnale WiFi, ed una presa a doppia uscita nella parte posteriore. I connettori permettono il collegamento alla corrente (con l’alimentatore incluso in confezione), oppure la connessione via ethernet 100MBps fisica al modem di casa.

1 di 2

Hardware e specifiche

Le modalità di utilizzo sono proprio queste, l’utente potrà decidere di collegare la propria Imou Bullet 2E fisicamente al router, oppure tramite WiFi, ma che sia monobanda (solo 2.4GHz). Il segnale viene ricevuto correttamente, senza troppa fatica o difficoltà da parte del prodotto, anche ad una certa distanza dall’emettitore.

Il sensore anteriore permette la visione di video in FullHD fino a 30fps, con zoom digitale 16X. La qualità, grazie ai LED IR e alla modalità notturna, è molto buona, nonché in linea con i prodotti della medesima fascia di prezzo. Apprezzata è comunque la presenza di 2 LED ai lati della camera, i quali permettono la visione diurna anche con scarsa luminosità, in quanto vanno ad illuminare la scena effettivamente ripresa, al momento del riconoscimento, tramite il sensore anteriore, di un soggetto nei pressi del prodotto.

La Imou Bullet 2E è completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP67, è infatti pensata per un uso esterno, e permette varie modalità di registrazione dei filmati. Di base è possibile affidarsi direttamente al piano cloud in abbonamento a 69,99 euro all’anno, o 6,99 euro al mese, con 7 giorni gratuiti di prova; nel caso in cui invece non vogliate spendere cifre aggiuntive, segnaliamo la presenza di un ingresso microSD per la registrazione locale delle riprese effettuate.

Come tutti i prodotti dello stesso tipo, anche il modello recensito integra un microfono a due vie, utile per ascoltare o trasmettere messaggi, di buona qualità. Le notifiche vengono ricevute sullo smartphone entro brevissimo tempo, difficilmente ci siamo scontrati con falsi positivi o attivazioni errate. L’ultima specifica da tenere bene a mente, riguarda la piena compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa, l’utente potrà difatti accedere alle immagini sfruttando i propri assistenti virtuali.

Applicazione ufficiale

L’applicazione ufficiale, perfettamente tradotta in Italiano, è disponibile per Android e iOS. Le impostazioni modificabili non si discostano da quanto siamo abituati a vedere, possiamo scegliere l’area di attivazione, considerando l’ampiezza del sensore, impostare la sensibilità per evitare falsi positivi, ed attivarla/spegnerla.

Molto apprezzata e facilitata l’attivazione iniziale, in pochissimi minuti è possibile iniziare a fruire della Imou Bullte 2E, non sono necessarie operazioni particolarmente complesse o difficili, né vengono richieste conoscenze troppo elevate per poter fruire pienamente delle varie funzioni effettivamente offerte.

Imou Bullet 2E: conclusioni

1 di 3

In conclusione Imou Bullet 2E è una camera decisamente soddisfacente, sia in termini di qualità costruttiva (materiali utilizzati dall’azienda), che per quanto riguarda le prestazioni finali. Qualità di ripresa di altissimo livello, immagini sempre dettagliate con ogni condizione di luce, ed un insieme di funzioni più che all’altezza della situazione. La facilità d’installazione, ed il prezzo di soli 59 euro, la rendono alla portata di tutti, anche degli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo.