Siete utilizzatori di WhatsApp? La notizia che stiamo per darvi oggi potrebbe rivelarsi una doccia fredda. Nelle scorse ore, Facebook ha comunicato che a partire dal primo di novembre, una serie di smartphone Android perderanno il supporto per l’app del servizio di messaggistica. Di quali smartphone si tratta? Come bisogna fare per non perdere messaggi e trasferire tutto prima di tale data? Scopriamolo insieme.

I dispositivi che perderanno il supporto per WhatsApp a partire dall’1 novembre sono tutti quelli che utilizzano il sistema operativo Android 4.0.4. Parliamo, quindi, di quegli smartphone che sono stati commercializzati tra il 2010 e il 2011. Se avete uno di questi dispositivi e volete continuare ad utilizzare l’app, la soluzione è solo una, passare ad uno smartphone più recente.

WhatsApp: ecco come agire per non perdere dati e chat

WhatsApp sta facendo passi da gigante con gli aggiornamenti software. É normale che con il passare del tempo, gli smartphone più datati non siano più adatti al supporto dell’app. Questa volta, la batosta è toccata a quelli con Android 4.0.4. Si tratta di una serie di smartphone abbastanza ristretta venduta indicativamente tra il 2010 e il 2011. Ad oggi, gli utenti che utilizzano ancora smartphone di questo tipo sono molto pochi. Tanti di voi, quindi, non saranno intaccati dal cambiamento. Se però siete tra coloro che utilizzano ancora dispositivi con Android 4.0.4, allora dovete sapere che, a partire dall’1 novembre, WhatsApp diventerà completamente inutilizzabile. Ciò vuol dire anche che se non si esportano le chat entro tale data, queste verranno perse. Come prevenire il danno?

Il consiglio principale è quello di effettuare tempestivamente un backup delle chat e di esportare il tutto finché l’app è ancora utilizzabile. La procedura da seguire è molto semplice e vi permette di salvare tutti i dati importanti presenti su WhatsApp. Per informazioni dettagliate su come effettuarla, vi rimandiamo al post ufficiale di WhatsApp. Ricordiamo, inoltre, che nei prossimi mesi WhatsApp rimuoverà il supporto anche per altri dispositivi. Al momento non ci sono informazioni precise a riguardo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti.

Ph. credit: WhatsApp.com