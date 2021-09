Anche questa settimana Amazon si è dato da fare per sorprendere gli utenti con le sue promozioni tecnologiche. Prodotti mai visti prima in sconto sono ora ad un prezzo molto speciale. Bisogna affrettarsi, però, le scorte sono limitate!

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo hi-tech, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una marea di codici sconto esclusivi.

Le promo che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le migliori offerte tecnologiche del giorno

JETech cover compatibile con iPhone 13 , progettata per assorbire gli urti, anti-graffio, realizzato con PC e TPU, cornici elevate per proteggere lo schermo, design sottile, supporta la ricarica wireless. In promozione, selezionando il coupon sconto del 50% nella pagina del prodotto, a soli 3,99 euro , invece di 7,99. – LINK PER L’ACQUISTO

, progettata per assorbire gli urti, anti-graffio, realizzato con PC e TPU, cornici elevate per proteggere lo schermo, design sottile, supporta la ricarica wireless. In promozione, selezionando il coupon sconto del 50% nella pagina del prodotto, a soli , invece di 7,99. – Apple Watch Series 6 , smartwatch con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino sport nero, display always-on, monitoraggio dell’attività fisica, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, funzione ECG, performante chip S6. In promozione a soli 395,10 euro , invece di 439,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartwatch con cassa in alluminio da 40 mm e cinturino sport nero, display always-on, monitoraggio dell’attività fisica, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, funzione ECG, performante chip S6. In promozione a soli , invece di 439,00 euro. – Acer Swift 1 SF114-33-P0HB , pc portatile con display FHD da 14 pollici, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 4 GB, processore Intel Pentium N5030, sistema operativo Windows 10 in S mode. Colorazione argento in promo a soli 369,00 euro , invece di 449,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, pc portatile con display FHD da 14 pollici, memoria interna da 128 GB, memoria RAM da 4 GB, processore Intel Pentium N5030, sistema operativo Windows 10 in S mode. Colorazione argento in promo a soli , invece di 449,00 euro. – Samsung QE75Q64TAUXZT, Smart TV da 75 pollici QLED 4K, Dual LED, Ultra HD, processore Quantum Lite, Quantum HDR, connettività Wi-Fi, design senza cornici, versione 2020, Alexa integrata, Google Assistant, classe di efficienza energetica G. Colorazione Titanie Grey in promozione a 999,00 euro, invece di 1249,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Apple.com