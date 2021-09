Tutti prima o poi ci siamo domandati come si fa a costruire il miglior sito e-commerce in modo facile ed economico senza avere particolari abilità informatiche? Gli shop online sono ormai parte integrante della nostra vita di tutti i giorni. Anche i supermercati si sono dotati di portali per fare la spesa direttamente da casa e poi riceverla nel giro di qualche ora. Riuscire quindi a inserirsi in questo settore è essenziale per tutte le piccole e medie imprese italiane che vogliono crescere espandendo il proprio business.

Specialmente se la tua azienda produce e rivende un numero limitato di prodotti ti sarà sufficiente creare un portale di piccole dimensioni per aumentare sensibilmente i profitti senza veder lievitare i costi. Creare un e-commerce è sempre più facile grazie anche a content management system sempre più avanzati, degli editor dotati di una interfaccia grafica semplice e intuitiva per mezzo della quale potrai realizzare lo shop dei tuoi sogni.

Come costruire il miglior sito e-commerce: scegli un hosting con caratteristiche adatte

La prima cosa che devi fare se vuoi costruire il miglior sito e-commerce è scegliere un servizio di hosting che sia all’altezza delle tue aspettative. La peculiarità principale dei marketplace online è che ospitano un gran numero di pagine prodotto e devono essere in grado di sopportare elevati volumi di traffico. Proprio per questo motivo non puoi affidarti ad hosting di basso livello ma devi assolutamente scegliere un prodotto all’altezza dei servizi che vendi.

Consultando le varie offerte in rete potrai farti un’idea dei prezzi e delle caratteristiche che i vari fornitori mettono a diposizione. Assicurati di scegliere un hosting con standard di sicurezza elevati e con la capacità di accogliere numerosi visitatori contemporaneamente. Allo stesso modo presta anche attenzione alle garanzie di assistenza che vengono fornite: se ci fosse un problema sul sito al venerdì sera dovresti aspettare lunedì mattina o troveresti subito impiegati disponibili ad aiutarti?

Come costruire il miglior sito e-commerce: scegli un CMS adeguato e intuitivo

Il secondo errore che commettono tutti gli imprenditori alle prime armi è quello di optare per un content management system eccessivamente complesso. Sicuramente esistono CMS dotati di funzioni incredibili e personalizzazioni praticamente infinite, ma ti servono davvero tutti questi accessori?

Il problema con i software più elaborati e che richiedono spesso numerose competenze per essere ottimizzati al meglio. Se non possiedi queste competenze rischi di rimetterci tempo e denaro. Tra i CMS più semplici e intuitivi rientrano sicuramente WordPress e Wix. Quest’ultimo in particolare è famoso per la semplicità di utilizzo e l’alto grado di personalizzazioni disponibili. Un altro vantaggio di Wix è che insieme al software di gestione è possibile acquistare anche un hosting: la compatibilità è assicurata. Per creare un e-commerce con questo gestionale non dovrai fare altro che seguire le istruzioni presenti sul sito e i tutorial messi a disposizione della stessa azienda. Se tutto ciò non bastasse puoi ricorrere alla community sempre più vasta e preparata.

Studiare una struttura

Dopo aver risolto tutti i problemi tecnici sopra riportati, è ora di ideare una struttura vera e propria per il tuo e-commerce. Domandati cosa cercano i tuoi clienti e soprattutto come lo cercano così da capire il percorso più ideale per portarli all’acquisto dei tuoi prodotti. Ipotizza vari sistemi e filtri per permettere una ricerca agevole all’interno del tuo sito web. Stabilisci delle categorie e delle sottocategorie così da rendere tutto ordinato e preciso. Infine, devi assolutamente dotare il tuo shop online di immagini accattivanti e descrizioni SEO, ovvero comprensibili per i motori di ricerca oltre che per gli utenti.

Si tratta di una fase molto importante perché un e-commerce mal strutturato potrebbe non dare i frutti sperati. Presta sempre attenzione al design che deve rimanere accattivante ma come prima cosa deve renderlo funzionale al percorso d’acquisto dei tuoi utenti. Pagine troppo colorate e pulsanti nascosti potrebbero rendere complicato ai tuoi visitatori tutto il processo d’acquisto. Vendere online è un’arte.

Come costruire il miglior sito e-commerce: ricordati di promuoverlo!

L’ultima fase, e purtroppo anche una delle più sottovalutate, è quella relativa alla promozione e al marketing del tuo sito e-commerce. Dopo aver risolto i problemi tecnici e aver realizzato un sito funzionale e accattivante devi riuscire a portarlo agli occhi dei clienti. Se già ti sei occupato di SEO in modo adeguato stabilendo una struttura precisa e delle descrizioni dettagliate ti troverai velocemente posizionato nei motori di ricerca.

Per rendere più rapido questo processo e per ottenere risultati migliori potresti pensare di ricorrere a campagne pubblicitarie a pagamento oppure a sponsorizzazioni sui social network. Nel primo caso ti sarà sufficiente impostare un annuncio tramite Google Ads per le parole chiave di tuo interesse. Il sistema ad aste ti posizionerà in prima posizione per quelle keyword. Nel secondo caso devi aprire un profilo aziendale sul tuo social network preferito e seguire i passaggi per renderlo un account pubblicitario. Ricordati di impostare il giusto target per le tue campagne, così da massimizzare il rapporto prezzo/conversioni.

Creare un e-commerce online è semplice e veloce, non richiede particolari competenze informatiche e ha un costo piuttosto basso. Ricordati semplicemente di fare attenzione ai punti sopra elencati.