Display bianco e nero, 4.032 pixel e illuminazione verde elettrico. Peso: 133 grammi. Connettività WAP e reti 2G. Data di rilascio: 2000. Paese: Finlandia. Un breve identikit che corrisponde ad un solo nome: lo storico Nokia 3310, pioniere degli smartphone del nuovo millennio. Sono trascorsi oltre vent’anni dal lancio di uno dei cellulari più iconici di sempre. Il primo con antenna integrata, il primo a lanciare sul mercato una nuova forma mobile di intrattenimento digitale con l’intramontabile Snake: il pioneristico gioco a serpentina che ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo.

Insomma, l’homo ludens inizia a sperimentare l’esperienza del gioco da smartphone con il drago degli anni duemila, che si attorciglia sul display cibandosi di pixel su pixel fino a diventare un lunghissimo groviglio che deve districarsi abilmente senza toccarsi, pena il game over finale. Snake è preistoria, soppiantato da centinaia di giochi sviluppati con app avveniristiche. Candy Crush Saga, A Forge of Empires, Clash of Clans, Fifa mobile. Titoli su titoli per divertirsi ovunque, in ogni momento della giornata. App che in alcuni casi promettono vincite reali a quattro o a cinque zeri. Ma è meglio lasciar perdere e focalizzarsi su giochi per smartphone basati esclusivamente sull’esperienza ludica. Oppure è meglio focalizzarsi solo sulle app sicure, legali e certificate. Come quelle del betting, ad esempio: regolamentate dall’Agenzia Dogane e Monopoli di Stato e, in quanto tali, abilitate a rilasciare vincite reali.

Dal primordiale Snake al betting mobile passando per le app puramente ludiche, gratis o a pagamento. Esatto, perchè niente è sempre gratuito sul web e alcuni giochi hanno un costo, seppur minimo. Come il famosissimo Monopoly oppure Minecraft, Football Manager 2, Cluedo, Grand Theft Auto e decine di altri titoli disponibili online sull’app store di Google Play a prezzi comunque inferiori ai dieci euro. Uno sterminato universo con i passatempi più giocati, le ultime uscite, i grandi classici come Candy Crash Saga e Angry Birds, quelli più votati dagli utenti, d’azione, da tavolo, di strategia, sportivi e multiplayer. Una breve classifica con i 5 migliori giochi per iOS e Android sarà utile per districarsi nel marasma. E a proposito di pagamenti: una delle feature disponibili sulle app Android riguarda la possibilità di comprare contenuti o servizi aggiuntivi chiamati “acquisti in-app” che consentono di avere maggiore potere durante il gioco, sbloccare le altre funzioni di un’applicazione gratuita oppure acquisire una valuta virtuale da utilizzare per gli acquisti.

In definitiva, l’evoluzione del gioco nell’era degli smartphone è anche la conseguenza delle nuove modalità di integrazione dei pagamenti con le singole app mentre sul fronte del betting si tratta di semplici applicazioni da scaricare gratuitamente. Le app dei bookmaker con certificazione AAMS/ADM possono davvero fruttare vincite interessanti, nel medio e nel lungo termine, se associate ad una strategia di gioco responsabile e con buona lungimiranza sportiva.