L’uso di modelli matematici per anticipare il livello di successo di una canzone può iniziare ad essere utilizzato da artisti ed editori per migliorare le prestazioni di nuove uscite musicali. Se è vero che la pandemia di Covid-19 che stiamo vivendo attualmente ha portato aspetti terribili all’umanità, come un numero storico di morti, è anche vero che molte notizie positive si sono aggiunte alla vita quotidiana delle persone.

Un gruppo di matematici della McMaster University in Ontario, Canada, ha deciso di applicare i modelli matematici utilizzati per studiare la diffusione di malattie infettive, come i coronavirus, alla diffusione della musica, per capire fino al punto che possono diventare virale .

Lo studio

Per dare seguito allo studio, Dora Rosati e il suo team hanno utilizzato un database di circa 1,4 miliardi di profili registrati sull’ormai defunto servizio di streaming musicale MixRadio. Al centro della loro attenzione sono state le mille canzoni più scaricate nel Regno Unito tra il 2007 e il 2014, alle quali hanno applicato un modello standard per studiare le malattie epidemiche, il modello SIR, al fine di comprendere le tendenze di diffusione di queste stesse canzoni.

I risultati della ricerca, pubblicati in Proceedings of the Royal Society A: Mathematical and Pshysical Sciences, indicano che le previsioni dei ricercatori erano effettivamente corrette, visto che il modello descrive le tendenze dei download di musica così come per la diffusione della musica. “I risultati suggeriscono che molti dei processi sociali che guidano la diffusione di una malattia, o sistemi simili, possono anche guidare la diffusione della musica. Più specificamente, supporta l’idea che sia la musica che le malattie infettive dipendano dalle connessioni sociali per diffondersi attraverso la popolazione”, ha descritto il ricercatore capo. “Con una malattia, se c’è un contatto con qualcuno che è malato, c’è la possibilità che saremo contagiati. Con le canzoni, ci sembra essere molto simile. La grande differenza con le canzoni è che questo contatto non deve essere fisico, potrebbe essere, ad esempio, attraverso una storia di Instagram che un amico può condividere, che un individuo ascolta e poi va a cercare“.

Il team di Dora Rosati ha anche calcolato l’R0 – il numero di riproduzioni di base che presuppone che nessun membro della popolazione abbia l’immunità alla malattia, attraverso l’infezione o il vaccino – a seconda dei diversi generi musicali. Sebbene l’indicatore vari considerevolmente tra i generi, il team ha scoperto che la danza e il metal avevano il R0 medio più basso, mentre la musica pop era più trasferibile, ma non riusciva a raggiungere i numeri rock e hip-hop. L’elettronica, a sua volta, ha alzato più R0 dell’intero studio 3.430. Tuttavia, questo non significa che la musica elettronica sia più scaricata: potrebbe essere solo un segno che si diffonde più rapidamente ai margini della popolazione più suscettibile.

Se la popolarità di una canzone avviene attraverso gli stessi mezzi di contagio di una malattia, ciò può aprire la porta a nuovi modi per prevedere se un’uscita musicale avrà successo, ad esempio, un artista o un editore potrebbero aumentare le proprie possibilità di successo.