Alcuni ricercatori della McGill University sono riusciti a progettare e sviluppare un nuovo tipo di vetro indistruttibile. La particolare di questa creazione non è solo fornire una resistenza incredibile, ma il fatto che per progettarlo si sono ispirati al mondo animale. Nello specifico si parla dei gusci dei molluschi. In sostanza, quando viene colpito non si rompe, ma reagisce come se fosse della plastica.

L’applicazione di questo vetro indistruttibile potrebbe essere molto ampia nel momento in cui viene commercializzato. Per esempio, potrebbe venire usato anche solo per i display degli smartphone i quali si sa essere la parte più fragile dei dispositivi. Ovviamente è solo un esempio e le possibilità sono molte.

Vetro indistruttibile e gusci di molluschi

Le parole di Allen Ehrlincher, uno degli autori del nuovo vetro indistruttibile: “Quando penso alla storia di Tiberius, sono contento che la nostra innovazione materiale porti alla pubblicazione piuttosto che all’esecuzione. Finora c’erano dei compromessi tra elevata resistenza, tenacità e trasparenza. Il nostro nuovo materiale non è solo tre volte più resistente del vetro normale, ma anche cinque volte più resistente alla frattura. La natura è maestra del design. Lo studio della struttura dei materiali biologici e la comprensione del loro funzionamento offre ispirazione, e talvolta progetti, per nuovi materiali.”

“Sorprendentemente, la madreperla ha la rigidità di un materiale rigido e la durata di un materiale morbido, offrendo il meglio di entrambi i mondi. È fatto di pezzi rigidi di materia simile al gesso che sono stratificati con proteine ​​​​morbide altamente elastiche. Questa struttura produce una resistenza eccezionale, rendendola 3000 volte più resistente dei materiali che la compongono.”