Siete alla ricerca di una tariffa ricca di Giga a basso costo? Siete nel posto giusto! In queste ore, il noto operatore virtuale di WindTre, Very Mobile, ha lanciato una nuova offerta super vantaggiosa. Il suo nome è Very Special e promette contenuti premium ad un prezzo davvero incredibile. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Very Special è l’ennesima trovata del noto operatore telefonico virtuale. Tra i contenuti del pacchetto, anche 130 GB di traffico dati alla velocità 4G fino a 30 Mbps. La cosa bella? Il costo è inferiore ai 10 euro!

Very Mobile Special: la promo per pochi eletti

Very Special è appena stata lanciata sul mercato. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e, come abbiamo già accennato, ben 130 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro. Come tutte le tariffe dell’operatore, anche questa non prevede nessun vincolo contrattuale. Inoltre, sono inclusi nel costo una serie di servizi molto utili (“ti ho cercato”, “RingMe”, “hotspot personale”).

Come avrete potuto intuire, la promo non è disponibile per tutti. Per sottoscriverla, infatti, bisogna attivare una nuova numerazione o effettuare la portabilità da uno degli operatori idonei (Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO). Non sono previsti costi per l’acquisto della SIM e l’attivazione della tariffa (online). In caso di acquisto tramite sito ufficiale, la spedizione a casa della SIM è anch’essa gratuita. L’offerta è a tempo limitato. Salvo proroghe, il termine ultimo per attivarla è il 25 ottobre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Verymobile.it