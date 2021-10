Secondo un nuovo studio e differenti ricerche, l’insorgenza di malattie allergiche, come asma, raffreddore da fieno e la dermatite atopica, non causano condizioni di salute mentale. Mentre studi precedenti hanno messo in relazione queste due condizioni, finora non erano state identificate relazioni causali.

I ricercatori, attraverso lo studio, volevano scoprire se le allergie causano effettivamente tratti di salute mentale, come depressione, ansia, schizofrenia, bipolarismo. Come prima cosa hanno cercato di isolare gli effetti di queste malattie allergiche, utilizzando una tecnica scientifica che ha permesso di identificare varianti genetiche e come quest’ultime possano essere correlate ad alcune malattie mentali.

Le allergie non fanno insorgere tratti di salute mentale

Sebbene i ricercatori abbiamo identificato associazioni tra queste condizioni, queste non si sono replicate in modo causale. Sono state trovate poche prove di una relazione causale, suggerendo che le associazioni trovate fossero dovute a confondimenti e pregiudizi. Lo studio conclude che è improbabile che intervenire sulla presentazione iniziale della malattia allergica migliori i risultati sulla salute mentale. Allo stesso modo, prevenire l’insorgenza di tratti di salute mentale ridurrà difficilmente il rischio di malattie allergiche.

Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per indagare se intervenire sulla progressione della malattia allergica dopo l’insorgenza abbia un impatto causale sulla salute mentale. I disturbi mentali comuni come l’ansia e la depressione sono alcuni dei maggiori contributori al carico globale delle malattie e alla prevalenza di questi. Ciò non esclude un potenziale effetto causale sulla progressione della malattia che potrebbe aiutare a scoprire nuove strategie di trattamento.

Ciò aiuta a rafforzare la nostra fiducia nei risultati. Stabilire se la malattia allergica causa problemi di salute mentale, o viceversa, è importante garantire che le risorse e le strategie di trattamento siano mirate in modo appropriato.

Foto di cenczi da Pixabay