Non bisogna necessariamente spendere un capitale per acquistare gadget tecnologici di qualità. In queste ore, Amazon ha deciso di mettere in forte sconto alcuni dei pezzi più richiesti dagli utenti in termini di accessori hi-tech. In questo articolo andiamo ad elencarvi quelli più convenienti.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più convenienti e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle riduzioni il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: gadget tecnologici richiesti a prezzi ridotti

Apple AirPods Pro , auricolari true wireless, Bluetooth, configurazione in-ear, modalità trasparenza, cancellazione attiva del rumore, cuscinetti in 3 diverse taglie inclusi nella confezione, custodia di ricarica wireless, oltre 24 ore di autonomia. In promozione a soli 196,80 euro , invece di 279,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

SBS speaker wireless Pump 6W, finitura in tessuto, laccio per un facile trasporto, dotato di ingressi per memorie esterne, suono di alta qualità, pratico da trasportare. Colorazione nera in promozione a soli 19,90 euro, invece di 39,95 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

UniqueMe, pack da 5 pezzi per iPhone 13 Pro Max comprendente 2 pellicole protettive in vetro temperato per display, 2 pellicole protettive in vetro temperato per bump fotocamera, 1 cover trasparente compatibile con la tecnologia MagSafe. In promozione a soli 11,99 euro, invece di 12,99 euro (possibilità di applicare un ulteriore sconto del 5% selezionando il coupon dedicato nella pagina del prodotto). – LINK PER L'ACQUISTO

Huawei Watch GT 2, smartwatch con cassa da 46 mm, durata della batteria fino a 2 settimane, GPS, 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D, possibilità di effettuare chiamate tramite Bluetooth. Colorazione Matte Black in offerta lampo a soli 109,00 euro, invece di 229,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Apple.com