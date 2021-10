IL 5 ottobre di 10 anni fa veniva a mancare Steve Jobs, uno dei fondatori della rinomata azienda della mela morsicata. Negli anni in cui è stato CEO di Apple, Steve ha saputo farsi conoscere per le sue qualità fuori dal comune. Da iPhone ad iPad, tutti i prodotti che milioni di utenti utilizzano giornalmente sono frutto del suo ingegno.

A distanza di 10 anni dalla sua scomparsa, tutti i fan Apple ancora sentono enormemente la sua mancanza. Oggi, in questo articolo, non vogliamo soffermarci sul raccontare quelle che sono state le tappe fondamentali della sua carriera (che oramai tutti hanno sentito più volte). Piuttosto, vogliamo ricordare Steve con le 10 frasi che secondo noi hanno contribuito a formarne la figura. Scopriamole insieme.

Steve Jobs: le 10 frasi di un mito

“Essere l’uomo più ricco del cimitero non mi interessa. Andare a letto sapendo di aver fatto qualcosa di meraviglioso: è questo che mi interessa.” – Steve Jobs

“Abbi il coraggio di seguire il tuo cuore e il tuo intuito. In qualche modo sanno già ciò che realmente vuoi diventare. Tutto il resto è secondario.” – Steve Jobs

“A volte quando fai innovazione commetti degli errori. La cosa migliore è ammetterli velocemente e continuare a migliorare le tue altre invenzioni.” – Steve Jobs

“Il tuo tempo è limitato, non sprecarlo a vivere la vita di qualcun altro.” – Steve Jobs

“Siate affamati, siate folli.” – Steve Jobs

“L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fate. Se non avete ancora trovato quello che fa per voi, continuate a cercare.” – Steve Jobs

“La creatività consiste nel connettere le cose.” – Steve Jobs

“Non permettere che il rumore delle opinioni altrui offuschi la tua voce interiore.” – Steve Jobs

“Mettiamoci ad inventare il domani invece di preoccuparci di quello che è accaduto ieri.” – Steve Jobs

“Alcune persone non sono abituate ad un ambiente in cui è richiesta eccellenza.” – Steve Jobs