Il Covid-19 può alterare il funzionamento di diversi organi e quindi è ormai considerato una malattia sistemica. E, anche valutando solo la piccola parte degli infetti che sviluppano insufficienza respiratoria, è appurato che il SARS-CoV-2 colpisce il polmone in modi diversi.

In uno studio pubblicato sulla piattaforma medRxiv, ma senza peer review, ricercatori dell’Università di San Paolo e collaboratori hanno analizzato campioni polmonari di 47 persone decedute per sindrome respiratoria acuta grave (SRAG) causata dal nuovo coronavirus e hanno identificato due modelli distinti dal danno.

Cinque pazienti presentavano quello che gli autori chiamavano il “fenotipo fibrotico”, caratterizzato dall’ispessimento del setto alveolare – una struttura dove avviene lo scambio di gas. In altre parole, in questi individui, il normale tessuto polmonare danneggiato dal virus veniva sostituito da tessuto cicatriziale (fibrosi), che rendeva difficile la respirazione. In altri dieci pazienti, classificati come “fenotipo trombotico”, il tessuto polmonare era praticamente normale. Tuttavia, è stato possibile notare segni di coaguli (trombi) nei piccoli vasi. Esiste anche un terzo gruppo in cui sono stati inclusi 32 pazienti che presentavano entrambi i fenotipi contemporaneamente.

I campioni polmonari sono stati ottenuti mediante autopsia minimamente invasiva e quindi fissati in formalina e paraffina. I blocchi sono stati quindi tagliati in vetrini dello spessore di 3 micrometri (µm, l’equivalente di un milionesimo di metro), che sono stati colorati e analizzati mediante microscopia e immunoistochimica (tecnica che prevede l’utilizzo di anticorpi contro proteine ​​bersaglio, ad esempio, collagene). L’RNA del SARS-CoV-2 è stato identificato in tutti i campioni mediante RT-PCR.

Modello di respirazione

Nell’articolo, gli autori riportano che, nei giorni precedenti la morte, i pazienti con fenotipo fibrotico hanno sperimentato una progressiva diminuzione dell’indice di ossigenazione, oltre alla perdita della compliance polmonare (capacità dell’organo di espandersi e ritrarsi durante la respirazione) e all’aumento della produzione di collagene (uno dei principali componenti del tessuto fibrotico) nell’organo.

Nei pazienti del gruppo trombotico è stato riportato un miglioramento dei pattern respiratori nei giorni precedenti la morte, nonché un alto livello di compliance polmonare durante tutto il periodo di ricovero. D’altra parte, i pazienti di questo secondo gruppo hanno avuto un aumento del livello delle piastrine (cellule del sangue coinvolte nella formazione di coaguli) e nella formazione di trombi. Inoltre, è stato osservato che, al momento del ricovero ospedaliero, presentavano livelli di D-dimero – proteina considerata un marker di trombosi – superiori alla media dei pazienti analizzati.