Al giorno d’oggi, i Giga delle tariffe telefoniche non bastano mai. Tra serie TV, videocall, lezioni a distanza, ecc. Tutti, chi più chi meno, si trova ad arrivare a metà mese senza traffico dati. Fortunatamente, nell’ultimo periodo diversi operatori telefonici si sono adoperati per fornire ai clienti tariffe telefoniche perfette per non rimanere mai a corto di Giga. In questo articolo, andiamo ad elencarvi le 5 più vantaggiose.

Quando si cercano tariffe con tanti Giga ad un prezzo vantaggioso, gli unici che vengono in soccorso sono gli operatori virtuali. Non a caso, le promo di cui parliamo oggi, salvo per una, appartengono a tale categoria di operatori. Il contenuto di ognuna vi stupirà. Scopriamole insieme!

Tariffe telefoniche: 5 proposte vantaggiose con più di 100 GB inclusi

1) ho. Flash 7,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

120 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps;

di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps; Costo mensile di 7,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi a costo zero;

Attivazione + spedizione gratis;

Costo SIM di 0,99 euro;

Attivabile fino al 22 ottobre da coloro che provengono da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO.

(LINK ALLA PAGINA UFFICIALE)

2) Kena 9,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps;

di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps; Costo mensile di 9,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi a costo zero;

Costo SIM gratuito;

Attivazione + spedizione gratis;

Attivabile a tempo indeterminato da coloro che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, ho. Mobile e altri MVNO.

(LINK ALLA PAGINA UFFICIALE)

3) Very Special

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

130 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps;

di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps; Costo mensile di 7,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi a costo zero;

Costo SIM gratuito;

Attivazione + spedizione gratis;

Attivabile fino al 25 ottobre da coloro che attivano un nuovo numero oppure passano a Very Mobile da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO.

(LINK ALLA PAGINA UFFICIALE)

4) PosteMobile Creami Extra WOW 100

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps;

di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps; Costo mensile di 7,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi a costo zero;

Costo SIM di 20 euro con 10 euro di traffico incluso per attivazioni tramite canale telefonico o online;

Costo SIM di 15 euro + almeno 10 euro di ricarica per attivazioni da Ufficio Postale;

Attivabile a tempo indeterminato da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.

(LINK ALLA PAGINA UFFICIALE)

5) Iliad Giga 120

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

120 GB di traffico dati in 5G fino a 855 Mbps;

di traffico dati in 5G fino a 855 Mbps; Costo mensile di 9,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi a costo zero;

Costo SIM di 9,99 euro;

Attivazione + spedizione gratis;

Attivabile a tempo indeterminato da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.

(LINK ALLA PAGINA UFFICIALE)

Ph. credit: Iliad.it