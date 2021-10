A distanza di poche settimane dall’evento di presentazione di iPhone 13, e non solo, Apple he deciso di fissare un nuovo keynote. La data da segnare sul calendario è il prossimo lunedì, 18 ottobre, alle ore 19:00 italiane. L’azienda non ha rivelato informazioni in merito ai protagonisti dell’evento. I leaker, però, hanno qualche idea.

Non è la prima volta che Apple decide di fissare un keynote nel mese di ottobre. Già negli anni passati, infatti, l’azienda ha sfruttato questo mese dell’anno per presentare prodotti di ogni genere. Come dice lo slogan dell’evento, quest’anno bisogna “tenersi forti”, ecco perché.

Apple: ecco chi sarà il protagonista dell’evento di ottobre

Stando a quanto dichiarato da diversi leaker, il protagonista, o meglio i protagonisti, dell’evento Apple di ottobre saranno i MacBook Pro. Apple programma di lanciare la nuova linea di portatili professionali da mesi, il momento è finalmente arrivato. Secondo le voci delle ultime ore, Apple svelerà i MacBook Pro di fascia alta con display da 14″ dotato di tecnologia miniLED a 120Hz e design rinnovato. La Touch Bar lascerà lo spazio a tasti fisici ed entrerà in campo un nuovo chip Apple Silicon, probabilmente l’M1X. Stessa sorte toccherà ai più imponenti MacBook Pro con display da 16 pollici. Al momento non si hanno informazioni in merito ai tagli di RAM e memoria interna. Ciò che è certo è che saranno all’altezza delle aspettative.

I MacBook Pro potrebbero non essere la sola novità dell’evento. Apple infatti, potrebbe sfruttare l’occasione per lanciare un altro dei prodotti più attesi dell’anno. Parliamo, ovviamente, dei nuovi AirPods di terza generazione. Gli auricolari, stando alle previsioni, avranno un design rinnovato rispetto alla generazione precedente e presenteranno qualche piccola chicca che potrebbe far gola a molti utenti.

Ricordiamo che quanto avete appena letto è quello che hanno proferito i leaker in merito all’evento. Non è detto, però, che accadrà davvero. Per conferme ufficiali bisognerà attendere proprio lunedì. Noi, come al solito, vi terremo aggiornanti su tutto.

Ph. credit: Apple.com