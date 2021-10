Il mondo del lavoro è radicalmente cambiato con l’avvento della modernità. Industrializzazione, globalizzazione e rinnovamento sono alla base di un passaggio che sta portando alla fioritura di sempre più numerose grandi imprese (o alla crescita di piccole e medie imprese che si affacciano così su un altro livello). Imprese più evolute richiedono più lavoratori, che svolgono più diverse mansioni in base alle loro capacità. Diventa perciò sempre più importante, e allo stesso tempo più complesso quell’insieme di attività che vanno sotto la dicitura di “gestione delle risorse umane”, ovvero quei processi finalizzati a rendere le prestazioni dei dipendenti più efficienti e, di conseguenza, più redditizie per l’azienda.

Proprio per facilitare questo difficile compito, sono stati sviluppati dei software come Factorial, già utilizzato da più di 60mila società. Questo programma, disponibile sia per iOS che per Android, concilia completezza e funzionalità, rendendo possibile amministrare ogni aspetto delle Human Resources (HR). Al portale possono accedere tutti i lavoratori, dirigenti e dipendenti, ciascuno con il suo account e, ovviamente, distinte possibilità d’azione.

Factorial per dirigenti e dipendenti

Il dirigente che utilizza Factorial può monitorare la performance dei dipendenti nel tempo, per verificare quanto il loro operato sia stato virtuoso. Si può così, anche con la generazione di un organigramma, godere di una visuale più ampia per valutare l’efficienza del proprio team e prendere decisioni importanti.

Ogni dipendente potrà invece gestire autonomamente ferie e congedi per malattia, visualizzando le giornate ancora fruibili e chiedendo permessi. Quando questi verranno approvati o rifiutati, sarà una notifica ad avvisarlo.

Un altro punto di forza di Factorial è la completa automatizzazione dei processi retributivi. La piattaforma calcola l’importo delle buste paga sulla base di permessi, indennità, congedi parentali e tutti i fattori che possono apportare delle modifiche al calcolo finale attingendo a dati costantemente aggiornati. Inoltre, essa offre la possibilità di calcolare il peso di ogni variabile nel determinare le variazioni nell’importo per ciascun lavoratore. E’ ovviamente molto importante sapere per un dipendente come leggere la busta paga.

Factorial per i neoassunti

Grazie a questo software si può snellire il processo di recruiting di nuovo personale, convogliando tutte le candidature in un solo sistema, rendendole consultabili molto più comodamente. Una risorsa preziosa, visto che questo procedimento è molto dispendioso. Tra le altre funzioni, è anche possibile un’analisi dei risultati della ricerca e selezione che è stata messa in atto, in modo da valutarne l’efficacia effettiva.

Il dirigente potrà facilitare l’onboarding dei neoassunti, organizzando incontri per aiutare i nuovi arrivati a inserirsi nel team e sentirsi inclusi nel corpo aziendale.

Factorial per i documenti

Factorial funziona anche da cassaforte per custodire in totale sicurezza i documenti aziendali. Tutti i file possono essere raccolti in un archivio protetto da un sistema di crittografia solido e affidabile. Ogni volta che viene inserito un documento, si può scegliere se mantenerlo privato o renderlo pubblico. È possibile utilizzare la piattaforma anche per invitare i dipendenti a firmare il loro contratto, grazie alla firma digitale.

In conclusione

I vantaggi di un software per la gestione delle HR come Factorial sono davvero considerevoli. In termini di tempo risparmiato, il dirigente può eliminare dalla sua agenda tutti i processi che possono essere eseguiti in automatico. In termini economici, le potenzialità della piattaforma sono un valido strumento per ridurre l’assenteismo e monitorare i profitti dell’azienda e orientarsi verso le direzioni più vantaggiose. Factorial rende i dipendenti stessi parte attiva della gestione delle risorse umane, contribuendo alla crescita di un sentimento di appartenenza alla propria società e della consapevolezza di quanto le loro capacità siano per essa la risorsa più importante.