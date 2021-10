Amazon continua a regalare soddisfazione ai suoi clienti. Lanciate in queste ore una marea di nuove offerte hi-tech. Non c’è bisogno di aspettare il Black Friday per acquistare il gadget tecnologico di ultima generazione che tanto desiderate. Grazie agli sconti Amazon di questo fine settimana potete portarvelo a casa già ora!

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle riduzioni il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni pazzesche del fine settimana

Apple iPhone 12 Pro , smartphone con display OLED da 6.1 pollici, chip A14 Bionic, tripla fotocamera posteriore, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS, sistema di riconoscimento facciale “Face ID”. Colorazione blu pacifico in promozione a soli 989,00 euro , invece di 1069,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display OLED da 6.1 pollici, chip A14 Bionic, tripla fotocamera posteriore, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS, sistema di riconoscimento facciale “Face ID”. Colorazione blu pacifico in promozione a soli , invece di 1069,00 euro. – Amazon Echo Dot di terza generazione , altoparlante intelligente con assistente virtuale Alexa integrato, progettato per tutelare la privacy. Colorazione antracite in promozione a soli 24,99 euro , invece di 49,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, altoparlante intelligente con assistente virtuale Alexa integrato, progettato per tutelare la privacy. Colorazione antracite in promozione a soli , invece di 49,99 euro. – Console Nintendo Switch , versione 2021. Colorazione blu/rosso neon, schermo da 6.2 pollici. In promozione a 269,00 euro . – LINK PER L’ACQUISTO

, versione 2021. Colorazione blu/rosso neon, schermo da 6.2 pollici. In promozione a . – Aoslen cuffie Bluetooth 5.0, senza fili, impermeabili con certificazione IPX6, accoppiamento automatico, controlli touch, qualità del suono straordinaria, accoppiamento automatico rapido. Colorazione nera in promozione lampo a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Apple.com