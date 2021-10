Quando si parla di tecnologia di solito si fa riferimento a quell’universo infinito di invenzioni che ha migliorato la nostra vita negli ultimi 20-25 anni. Prendete per esempio gli smartphone di ultima generazione: la loro comparsa da un lato ha dato il colpo di grazia a quelli che una volta erano i telefoni portatili, tipici degli anni ’80 e usati solo per telefonare, e dall’altro lato ha dato il via all’era dei “super telefonini”, con cui è possibile in ogni momento connettersi in tempo reale con il mondo reale, ma anche fotografare qualsiasi soggetto, addirittura la luna (o almeno così dice Huawei in una sua famosa pubblicità). Una bella comodità, soprattutto per chi vuole fare praticamente tutto grazie a uno strumento, o, meglio, a un device che sta in una sola mano, massimo due. Insomma, ormai disponiamo di un prodotto che possiamo portare sempre con noi, e che ci permette, tra le altre cose, o di lavorare o di divertirci. E quando si tratta di divertimento la tecnologia non ci delude mai, visto che viene incontro ai nostri desideri di videogiocatori grazie a passatempi di ogni genere sempre più interattivi. Tra i passatempi interattivi che la tecnologia ci ha messo a disposizione ci sono ad esempio gli E-sports, un fenomeno che sta caratterizzando la società di oggi. Ma che cosa si intende con il termine E-sports? Perché lo definiamo un fenomeno? Dal prossimo paragrafo in poi proveremo a rispondere a queste due domande, utilizzando un linguaggio piuttosto semplice, più semplice ancora di quello utilizzato in questa introduzione. È una promessa e al tempo stesso una bella sfida.

Videogiochi competitivi? Molto di più!

Con il temine E-sports, o sport elettronici, si indicano le sfide con i videogiochi che vedono protagonisti abili giocatori pronti a fare di tutto per aggiudicarsi un torneo che può essere o nazionale o internazionale. Questi tornei si suddividono in amatoriali, semiprofessionistici o professionistici, ma anche online e dal vivo – qui parleremo esclusivamente di questi ultimi – e sono rigorosamente in modalità multigiocatore (come è ovvio che sia). Lo scopo finale è quello di superare nel punteggio o gli avversari o le squadre avversarie, tutto dipende dalla formula dell’evento. Come? Facendo la differenza in un videogioco competitivo, quello che ha a che fare con uno dei tanti generi apprezzati dal pubblico quali sparatutto in prima persona, sport e non solo, su cui sono soliti mettersi alla prova giovani “campioni dei videogame”, che d’ora in avanti chiameremo più correttamente gamer. I gamer più bravi, che partecipano a una competizione professionistica, hanno l’opportunità di vincere un bel premio in denaro, dopo ore e ore di confronto con altri gamer. Il bello di queste competizioni sta anche nella presenza dei commentatori, che raccontano cosa sta succedendo rendendolo emozionante, e di arbitri, che verificano che ogni sfida si svolga nel pieno rispetto delle regole. Decisamente una bella marcia in più!

I perché di un grande successo

Se con la spiegazione del termine E-sports ormai ci siamo, adesso dobbiamo capire insieme perché sono considerati il fenomeno del momento. Detto diversamente: perché gli sport elettronici piacciono così tanto e sono così diffusi? Il loro successo non è dovuto alla sola modalità multigiocatore, elemento indispensabile per l’organizzazione dei più bei tornei live professionistici e non professionistici, ma anche e soprattutto a quell’atmosfera che viene a crearsi tra i player pronti a sfidarsi senza esclusione di colpi per aggiudicarsi la vittoria finale. Se ci pensate, è un po’ come accade all’interno dell’universo del divertimento virtuale online, dove sono presenti le migliori piattaforme dedicate al gioco che mettono a disposizione i più interessanti bonus senza deposito. Ovviamente non è proprio la stessa cosa, nel senso che nel caso degli E-sports questa atmosfera si può quasi toccare con mano, mentre non succede ancora quando ci si collega sul web per passare del tempo in compagnia di uno dei passatempi preferiti. Quando la realtà virtuale sarà la normalità, allora questa differenza scomparirà del tutto, e sarà proprio la tecnologia a cambiare ancora una volta la nostra vita in meglio. Ma torniamo agli sport elettronici. Il loro successo è dovuto anche alla bravura dei gamer, in grado di fare miracoli con i tasti del joypad della console, miracoli che noi “comuni mortali” non siamo in grado di fare! Non solo: quando i nostri occhi scoprono finalmente il significato dell’affermazione “eccellenza nel giocare ai videogiochi”, ecco che desideriamo fortemente diventare come quei gamer e senza volerlo ci appassioniamo alle loro gesta. Prendete tutti questi aspetti che vi abbiamo appena elencato e avrete la risposta del perché gli E-sports sono il fenomeno del momento. Un fenomeno che secondo noi non è certo destinato a passare in secondo piano nei prossimi anni a venire, perché i videogame del futuro saranno ancora più belli e sofisticati, e pronti a essere giocati all’interno di tornei ancora più emozionanti.

I più amati

Quali sono gli sport elettronici più amati? Fortnite e Call of Duty: Warzone, il primo uno sparatutto in terza persona e il secondo uno sparatutto in prima persona, ma anche FIFA e PES. Se dei primi due forse non avete mai sentito parlare, di sicuro degli altri due famosissimi titoli di calcio sì. Tutti ormai sanno quanto è bello giocare a pallone impersonando una o più squadre di Serie A, Premier League e non solo. Lo sanno soprattutto i gamer professionistici che scelgono Real Madrid, PSG, Bayern Monaco e altri prestigiosi club per vincere tornei complicati e per questo epici. Oltre a FIFA e PES, ci sono poi capolavori come Dota 2 e League of Legends, i preferiti del Team Liquid, considerando i risultati che riesce sempre a ottenere, e infine Counter-Strike: Global Offensive. In questo caso gli Astralis sono il team più forte di tutti. Come si suole dire non ce ne è per nessuno, considerando che hanno vinto 3 Majors di fila! E non era mai successo a nessun team prima. Insomma: come avrete ormai capito l’universo degli E-sports è talmente grande che è impossibile esaurire il discorso con un solo articolo; merito della tecnologia, quella tecnologia che ha migliorato la nostra vita negli ultimi 20-25 anni. E le sorprese secondo noi non sono ancora finite.