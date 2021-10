Kena Mobile torna a proporre una delle sua iniziative più amate di sempre. Parliamo, ovviamente, della promo Amazon. A partire da oggi, e per un periodo di tempo limitato, tutti i nuovi clienti che passeranno all’operatore mantenendo il numero di telefono potranno riscattare un buono Amazon dal valore di 10 euro! Scopriamo come funziona l’iniziativa.

Non è la prima volta che Kena Mobile regala buoni Amazon ai propri clienti. Questa volta, però, ci sono nuove tariffe in campo. Passare all’operatore virtuale di Tim non è mai stato così vantaggioso. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile: ecco come ottenere il buono Amazon da 10 euro

Le tariffe Kena Mobile compatibili con l’iniziativa del buono Amazon sono quelle che prevedono la portabilità del numero per essere attivate. Qui di seguito andiamo ad elencarle tutte:

Kena 7,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps;

Prezzo mensile di 7,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi;

Attivazione, SIM e consegna gratis;

Per clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile e altri MVNO.

Kena 9,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps;

Prezzo mensile di 9,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi;

Attivazione, SIM e consegna gratis;

Per clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, ho. Mobile e altri MVNO.

Kena 12,99

Minuti illimitati verso tutti;

SMS illimitati verso tutti;

70 GB di traffico dati in 4G fino a 60 Mbps:

Prezzo mensile di 12,99 euro ;

; Servizi aggiuntivi inclusi;

Attivazione, SIM e consegna gratis;

Per clienti che effettuano la portabilità da un qualsiasi operatore telefonico.

Il buono Amazon del valore di 10 euro viene erogato via SMS dopo il primo rinnovo della tariffa. L’iniziativa è a tempo limitato. Il termine ultimo per sottoscrivere una delle offerte è il 26 ottobre 2021 alle ore 10:00. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

