Molto spesso vediamo che le noci sono presenti quasi in tutti i piani alimentari, riscuotendo molto successo. Spesso collegate agli studi sulla longevità o alla lotta contro l’infiammazione. Tuttavia in una nuova ricerca si sta facendo strada una nuova tipologia di noce: quelle Pecan. Questo studio ha scoperto che mangiare una porzione al giorno di queste noci può ridurre in modo significante il colesterolo.

Aggiungendo le noci Pecan al piano alimentare per almeno otto settimane, i ricercatori hanno scoperto miglioramenti significativi del colesterolo, dei trigliceridi e delle lipoproteine a bassa densità. Complessivamente, il calo medio del colesterolo totale è stato del 5%, mentre il calo delle LDL è stato compreso tra il 6% e il 9%.

Colesterolo, le noci Pecan potrebbero ridurne i livelli

Sembrerebbe che alcuni pazienti che hanno partecipato allo studio sono arrivati con livelli di colesterolo davvero alti e finire lo studio con livelli davvero bassi. L’aggiunta di noci pecan alla dieta non solo ha prodotto una riduzione maggiore e più consistente del colesterolo totale e delle LDL rispetto a molti altri interventi sullo stile di vita, ma può anche essere un approccio più sostenibile per la salute a lungo termine.

Oltre ai cambiamenti del colesterolo i pazienti hanno notato ulteriori cambiamenti. Il gruppo che ha aggiunto le noci pecan ha visto un calo dei trigliceridi post-prandiale, mentre il gruppo che le ha scambiate con altre calorie ha visto un abbassamento del glucosio post-pasto. Alcune ricerche mostrano che anche una riduzione dell’1% di LDL è associata a una piccola riduzione del rischio di malattia coronarica, quindi se il semplice scambio di noci pecan può diminuire LDL anche di pochi punti percentuali, potrebbe essere un buon appello per la salute generale.

Ovviamente non è uno schock che queste noci siano cosi salutari. Sappiamo che le noci sono un’ottima fonte di grassi sani. Inoltre contengono una buona parte di fibre, omega3 e antiossidanti. Questi alimenti non sono l’unico alimento salutare buono per il cuore. Possiamo provare di tutto dalle sardine al cioccolato fondente.

Foto di Marta Branco da Pexels