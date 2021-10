Una nuova indagine online ha suggerito che la pandemia incide in modo profondo sulla depressione e sul legame post-partum fra madre e figlio. Al contrario l’ansia non ha mostrato questo stesso effetto. Controllare la salute mentale è da sempre qualcosa di importante, ma da questo periodo già difficile il controllo deve essere maggiore.

I risultati dell’indagine mostrano che se vogliamo proteggere questo legame post-partum dovremmo prestare moltissima attenzione alla depressione materna. Lo studio è stato condotto su circa 429 donne che avevano partorito nei 6 mesi precedenti e che hanno risposto ad alcune domande sul Covid-19, lo stress e il benessere.

La depressione durante la pandemia influenza il rapporto madre-figlio dopo il parto

Il 91% era di etnia caucasica, il 93% possedeva il diploma o un’istruzione di grado superiore e l’89% aveva un reddito familiare pari o superiore a 75.000 dollari. Il team di ricercatori ha osservato che i sintomi depressivi post-partum nelle donne si correlavano ad un rapporto non perfetto tra madre e figlio, mentre il sintomo dell’ansia non è legato a questo legame.

L’autoefficacia della madre si legava a livelli piuttosto elevati del legame madre-figlio. Anche le preoccupazioni riguardanti la salute per il Covid-19 si associavano ad una migliore qualità del legame genitoriale, mentre l’afflizione legata alla pandemia era significativamente correlata a un legame di qualità inferiore. Uno screening regolare per la depressione materna è un esame ancora più importante quando parliamo di Covid-19.

L’assistenza pediatrica primaria offre un’importante opportunità per tali screening, poiché le madri potrebbero dare la priorità agli appuntamenti medici dei loro bambini rispetto ai loro. Bisogna essere cauti quando si interpreta il risultato secondo cui le preoccupazioni sulla salute legate al Covid-19 delle madri si associano a un legame madre-bambino di maggiore qualità in questo campione. Non è possibile saltare subito alla conclusione che le preoccupazioni legati al Covid-19 siano protettive per il rapporto madre -bambino.

L’ansia relativa alle preoccupazioni per la salute legate al Covid-19 e l’afflizione correlata alla malattia probabilmente appariranno in maniera diversa per le donne che hanno dovuto tornare al lavoro in presenza poco dopo il parto. Le donne che sono diventate madri negli ultimi due anni hanno avuto un’esperienza totalmente diversa da quella delle madri che si sono occupate dei loro neonati prima dell’inizio della pandemia.

Foto di Andrea Piacquadio da Pexels