Con le ondate di calore e umidità che abbiamo vissuto negli ultimi anni, i deumidificatori sono diventati molto popolari all’interno di case e uffici. Questi assolvono non solo all’importante funzione di eliminare l’umidità e tutto ciò che essa comporta dai nostri stabili, ma anche di fermare o impedire la crescita di organismi nocivi su pareti, mobili e soffitto. Ma con la loro popolarità è sorta una domanda: i deumidificatori funzionano per raffreddare le stanze?

Anticipiamo la risposta: sebbene non siano progettati per ridurre la temperatura di una stanza, rimuovendo l’umidità, i deumidificatori possono rendere la stanza più fresca e confortevole.

Gli effetti negativi dell’umidità elevata

L’elevata umidità può rendere l’aria così pesante che è difficile respirare. Solo una piccola esposizione a questi ambienti può farci sentire caldi, appiccicosi e a disagio, rendendolo un grosso problema per il comfort.

Secondo una ricerca pubblicata su Temperature Medical Physiology and Beyond, il sudore prodotto dal nostro corpo non evapora così rapidamente in condizioni di elevata umidità. Questo può anche influenzare la nostra respirazione e la qualità del sonno.

Ma l’impatto può andare molto oltre. Quando c’è molta umidità accumulata in un luogo per lungo tempo, iniziano a emergere nuovi ospiti. Pareti, mobili e tessuti possono diventare una casa per funghi e batteri che si nascondono per il contatto umano per proliferare altrove.

Deumidificatori: l’opzione ideale per rimuovere l’umidità dalla tua casa

Stabilizzare invece l’umidità relativa tra il 30 e il 50 per cento può fornire un maggiore comfort negli spazi chiusi. Secondo una ricerca pubblicata su Building and Environment, una stanza può sembrare più asciutta, più fresca e più confortevole a questi livelli. Come farlo? Con i deumidificatori, ovviamente. Sono oggetti appositamente studiati per estrarre eliminando l’aria umida in una stanza calda. Con il cambiamento climatico odierno, è probabile che diventino comuni quanto le console di condizionamento dell’aria e i radiatori per gli impianti di riscaldamento.

I deumidificatori non sono progettati per raffreddare gli ambienti, ma lo fanno

E possono svolgere una funzione oltre alla riduzione dell’umidità? I deumidificatori, ad esempio, possono rinfrescare ambienti come le console dell’aria condizionata? In questo senso, è importante notare che questi apparecchi non sono progettati per raffreddare una stanza o una casa. Nonostante ciò, eliminando l’umidità al loro interno, può fornire una sensazione di freschezza ai suoi inquilini. Certamente togliere il vapore in una stanza calda renderà l’ambiente più piacevole.

Pertanto, tecnicamente, i deumidificatori non raffreddano una stanza; tuttavia, hanno un lieve effetto di raffreddamento che può essere evidente in tutta la casa a seconda delle dimensioni della console in questione. A seconda delle condizioni particolari della casa, si potrebbe investire in un’unità che ha la capacità di coprire una vasta area.

Alcuni aspetti da tenere in considerazione

Tuttavia, anche un livello di umidità troppo basso in una stanza può essere dannoso. Ad esempio, secondo uno studio di Environmental Health Perspectives, può causare anche una serie di problemi di salute, come l’irritazione della pelle. Questa utilità ha un costo, e non è solo quello della sua acquisizione. Quindi, quando si imposta il ​​livello di umidità che fornirà il comfort di cui si ha bisogno nella stanza, consideriamo l’impatto che questo può avere sulle bollette. Più è basso, più energia consumerà l’elettrodomestico, il che aumenterà il prezzo.