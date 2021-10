Un nuovo studio ha analizzato i dati dell’immunità naturale per stimare la frequenza con cui le persone non vaccinate potranno contrarre nuovamente il virus Covid-19. L’obiettivo generale della ricerca era quella di fornire una risposta ad una domanda che in questo periodo della pandemia è incalzante: quanto tempo dopo essere stati infettati possiamo aspettarci di possedere immunità prima di diventare vulnerabile alla reinfezione?

Dai risultati viene evidenziato che l’immunità naturale è piuttosto breve e coloro che non sono stati vaccinati possono rischiare di reinfettarsi con il Covid-19 all’incirca ogni 16-17 mesi. I risultati si basano sui tempi medi di diminuzione dell’immunità tra più individui infetti. Ognuno di questi individui può sperimentare durate più o meno lunghe di immunità a seconda dello stato immunitario, dell’immunità incrociata, dell’età e di molti altri fattori.

Le persone non vaccinate potrebbero reinfettarsi con il Covid-19 ogni 16 mesi

Secondo gli ultimi dati del CDC solo il 57% della popolazione è completamente vaccinata contro il Covid-19. Uno dei malintesi più pericolosi è la convinzione che il virus fornisca un’immunità per tutta la vita, cosa che non è vera. Lo studio ha esaminato sei virus che sono parenti virali stretti del Covid-19, che secondo sono più utili e informativi nella ricerca comparativa a causa della loro comune discendenza.

Sebbene la biologia evolutiva sia generalmente considerata una disciplina storica il team è stato in grado di utilizzare questi principi teorici per modellare la reinfezione di un virus relativamente nuovo. Il lavoro futuro sull’argomento includerà un documento di follow-up che esaminerà la durata dell’immunità indotta dal vaccino contro l’infezione rivoluzionaria.

L’ intenzione è quella di fornire una stima della durata per gli individui immunocompromessi o immunodepressi. Poiché il Covid-19 è un virus nuovo resta ancora molto da capire sulla sua immunità. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che è probabile che questa malattia circoli a lungo termine e che non abbiamo questa immunità a lungo termine su cui molte persone sembrano sperare di fare affidamento per proteggersi dalla malattia.

Foto di FRANK MERIÑO da Pexels