Nel 2015 la scienza fece una scoperta sensazionale; in una giungla del sud-est asiatico dei minatori scoprirono un antico granchio perfettamente conservato in un’ambra, il crostaceo si scoprì essere risalente al periodo Cretaceo, ovvero circa 100 milioni di anni fa. A quanto pare il piccolo granchio uscì dalla sua dimora marina e si arrampicò su un albero, da lì venne sepolto dalla linfa degli alberi ed è rimasto perfettamente conservato fino ad oggi.

In un nuovo studio di Science Advances, gli scienziati hanno descritto nel dettaglio il contenuto dell’ambra e la creatura al suo interno. L’antico crostaceo chiamato Cretapsara anthanata si ritiene sia il primo granchio dall’aspetto moderno mai trovato e il fossile più completo mai scoperto fino ad oggi. “Include tessuti delicati come antenne, apparato boccale rivestito di peli fini, grandi occhi composti e persino le branchie”, hanno riferito i ricercatori.

Il primo crostaceo antico intrappolato in un ambra

Non è raro per i ricercatori rinvenire insetti o piante racchiuse nell’ambra. In passato sono state già scoperte mosche antiche, zanzare e persino tardigradi. Tuttavia è la prima volta che viene scoperto un granchio o una qualsiasi altra creatura acquatica. Sebbene oggi sia comune vedere un granchio arrampicarsi su un albero, i reperti fossili indicano che i loro antenati hanno iniziato ad uscire dall’acqua circa 50-75 milioni di anni fa.

L’analisi del DNA ha suggerito che i granchi terrestri potrebbero essersi discostati dai loro antenati circa 125 milioni di anni fa. Ciò rende Cretapsara una scoperta importante, che potenzialmente colma il divario evolutivo tra granchi marini e non marini. Poiché il granchio ha le branchie e non i polmoni, probabilmente non ha dimorato sulla terraferma, ma potrebbe aver trascorso brevi periodi fuori dall’acqua.

La storia di un granchio migratore

Naturalmente, questo non spiega come si sia fossilizzato il granchio, ma il team di ricercatori ha elaborato un paio di ipotesi. Le piccole dimensioni del crostaceo suggeriscono che potrebbe essere un piccolo di una specie anfibia. C’è anche la possibilità che la creaturina stava migrando sulla terra. Comunque sia, i paleontologi stanno ora raccogliendo i risultati, tirando le somme sull’evoluzione dei granchi.

“La diversità di forma tra i granchi sta affascinando l’immaginazione del pubblico scientifico e non scientifico allo stesso modo, e in questo momento le persone sono entusiaste di saperne di più delle creature così affascinante che non sono dinosauri”, ha riferito uno degli scienziati del team. “Questo è un grande momento per i granchi.”

Questioni etiche

Il fossile è stato raccolto in Myanmar e venduto in un mercato in Cina nel 2015, sollevando questioni etiche. A seguito di un colpo di stato militare del Tatmadaw in Myanmar all’inizio del 2021, la Society of Vertebrate Paleontology ha redatto una lettera aperta chiedendo una moratoria sugli studi sugli esemplari di ambra del Myanmar ottenuti dopo il gennaio 2021 tenendo conto che Tatmadaw ha preso il controllo delle miniere nel 2017.

Gli autori dello studio scrivono di aver limitato la loro indagine a campioni di ambra acquistati prima del 2017 e sperano che lo studio contribuirà ad aumentare la consapevolezza del conflitto in corso.

Ph. Credit: Science Advances