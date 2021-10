Coloro che giocano o che lavorano nel settore già lo sentivano nell’aria: Microgaming e Netent non stanno dominando come una volta. Questo è dovuto al numero sempre crescente di nuovo sviluppatori che hanno fiutato quanto è ricca la torta nell’operare in questo settore.

Parliamo di un settore che produce ogni anno circa 65 bilioni di euro. Un numero spaventoso, che non poteva non attrarre nuove imprese in cerca di accaparrarsi una fetta di questo guadagno.

Proprio a questo proposito, Netent e Microgaming, una volta uniche protagoniste del gioco, stanno poco a poco perdendo lo share che avevano e lo status di imperatori del settore del gioco online. Ma a cosa è dovuto questo declino? In poche parole, dalla tanta – troppa scelta.

Se prima avevamo solamente un gioco in tema esplorazione – ovvero Gonzo’s Quest – adesso ne abbiamo a decine, come Book of Ra, Book of Dead, Book of Horus, Book’s Quest – e solo usando la parola “book”, potrei andare avanti per molto tempo.

La domanda non cresce a paripasso con l’offerta, creando quindi meno introiti per i colossi del settore. Andiamo a vedere quali sono le nuove aziende che stanno poco a poco recuperando il distacco con Netent e Microgaming.

Pragmatic Play

Questo provider di gioco è in circolazione da tempo ma solo ultimamente sembra avere preso le redini per cavalcare la cresta dell’onda. I suoi giochi si trovano in tantissimi casino, capeggiati da titoli di successo come Wolf Gold e Buffalo Blitz.

Ovviamente, alla base di tutto c’è una indiscussa qualità nella meccanica di gioco, grafiche di alto livello ed una serie di iniziative promosse da Pragmatic che mirano al coinvolgere il giocatore sempre di più.

Novomatic (Greentube)

Novomatic è una delle case di produzione di giochi più celebre al mondo. La sua attività risale agli anni 80, in cui ha iniziato a fornire i casinò fisici di cabinet da gioco. L’azienda si è poi evoluta online, andando man mano a creare sempre più giochi per un pubblico sempre più vasto.

Greentube altro non è che la succursale di Novomatic che si occupa proprio della creazione dei giochi, partendo dal disegno fino alla pubblicazione.

Uno dei titoli più popolari di Novomatic è Dolphins Pearl. Il fatto che tu possa giocare a Dolphins Pearl gratis per capire il gioco prima di provarlo con soldi veri lo ha reso un grande successo tra i giocatori inesperti.

Play’n GO

Molti non conosceranno questo nome, ma, sicuramente, avranno sentito parlare del suo prodotto di maggior successo, ovvero Rich Wilde and the Book of Dead – chiamata solo Book of Dead.

Il titolo lascia poco all’immaginazione, in quanto si tratta di un gioco in cui, Rich Wilde, partirà alla ricerca del misterioso libro della morte per portarlo a casa. Questa è un’avventura unica, divertente e – possibilmente – anche ricca.

Nonostante tutto, Play’n GO produce giochi su base regolare, nonostante – il successo creato da Book of Dead, sia difficilmente eguagliabile dai nuovi giochi. Infatti è uscito un suo seguito che non ha però ottenuto lo stesso successo.

Red Tiger

Questo produttore di giochi ha saputo creare una caratteristica capace di attirare tantissimi giocatori a loro, ovvero “daily drop jackpots”. Parliamo di dei mini-jackpots che devono – per forza – essere vinti giornalmente. Ci sarà pertanto un giocatore che, ogni giorno, vincerà uno di questi jackpot.

Una funzione non male ed assolutamente innovativa, mai vista in altri giochi di slot sul mercato. Questa funzione si unisce a giochi divertenti, con RTP alto e volatilità medio-alta, capaci di dare vincite frequenti, anche se non altissime ai giocatori.

Se non avete mai provato i giochi prodotti da Red Tiger, beh, è un’esperienza assolutamente da fare in quanto sono molto, molto divertenti.