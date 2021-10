Aeon Drive è un platform 2D ad altissima velocità, sviluppato da 2Awesome Studio, e pubblicato da Critical Reflex, disponibile per PC, Xbox, PS4/PS5 e Nintendo Switch, dai paesaggi cyberpunk, e dallo stile di gioco decisamente originale.

Trama

Il costrutto narrativo è molto semplice e marginale all’esperienza vera e propria, l’intero gioco è ambientato a Neo Barcellona, una città futuristica, da sfondo allo scorrimento, fatta di colori sgargianti. L’utente impersona Jackleyne, un ranger spaziale che, nel tornare presso la propria umile dimora, si schianta con l’astronave (in un’altra dimensione), e viene imprigionata dalla polizia locale.

Il personaggio, consapevole di non aver fatto nulla di male, evade dalla prigione, scoprendo però che la stessa città sta correndo un tremendo pericolo. I nuclei dell’astronave potrebbero esplodere, distruggendo ogni cosa, e indirettamente impedendo alla stessa Jackleyne di tornare a casa. Da qui nasce la corsa contro il tempo, il suo compito sarà di trovare tutti i nuclei entro loop temporali di 30 secondi.

Tornano quindi i loop, dopo Twelve Minutes e Deathloop (qui trovate la nostra recensione), tutti i livelli dovranno essere completati entro 30 secondi, nella maggior parte dei casi sarà possibile riuscire nell’impresa, ma gli sviluppatori hanno nascosto qua e là alcuni aiuti, di cui parleremo tra breve.

Grafica

Il comparto tecnico di Aeon Drive ruota attorno all’ottima grafica in pixel art, una scelta apprezzata per l’ottima realizzazione complessiva, l’utilizzo delle palettes di colori è apparso adeguato, i dettagli sono abbastanza precisi e godibili anche sulle console di nuova generazione.

Le meccaniche del personaggio, o dei nemici, sono migliori rispetto ai platform tradizionali, si nota l’impegno profuso dagli sviluppatori per permettere al titolo di superare il classico, anche graficamente, verso una soluzione maggiormente definita e precisa. Non abbiamo mai notato rallentamenti nel frame rate, né scatti particolari, si è mantenuto sempre costante.

Essendo comunque un gioco a scorrimento orizzontale, senza profondità per intenderci, gli sfondi sono abbastanza vari, pur ricordando che è interamente ambientato in una città, non sono mai troppo uguali tra di loro.

Stili di gioco e contenuti

Aeon Drive, come anticipato, è un platform 2D a scorrimento orizzontale, gli unici spostamenti potranno essere effettuati su due assi, senza la profondità. Il tema centrale dell’intera esperienza è appunto l’azione, un ritmo frenetico che non lascia nemmeno un secondo per ragionare sulla migliore strada da intraprendere per superare il livello.

Questi deve essere completato entro 30 secondi dall’avvio, nello spostamento si incroceranno anche una serie di nuclei da utilizzare per ricevere 5 secondi aggiuntivi, solo nel momento in cui ne saranno stati raccolti quattro, e si avrà attivata la richiesta premendo il tasto Y (importante sapere non essere automatica). Un ritmo che non molla la presa, che coinvolge grazie anche ad una colonna sonora molto techno, o futuristica, piacevole da ascoltare.

1 di 2

Come è facilmente intuibile, i livelli sono abbastanza corti, per questo l’intero Aeon Drive ne conta complessivamente 100, suddivisi in 10 mappe dalle ambientazioni differenti, e dalla difficoltà crescente. Ogni mappa prevede l’inserimento di un pericolo o di una possibilità di approccio differente, dagli spuntoni a intervallo temporale, passando per i cannoni, oppure le varie tipologie di “nemici” da sconfiggere. Una buonissima varietà che permette all’utente prima di prendere le misure con le abilità del personaggio, e sopratutto il ritmo dell’esperienza, per poi crescere di difficoltà, senza mai stancare o essere ridondante.

1 di 2

I livelli appaiono completamente separati gli uni dagli altri, sebbene il sottilissimo filo conduttore, quale è la trama si perda con il passare del tempo. L’esperienza non offre obiettivi veri e propri, sarà solamente necessario arrivare alla fine nel minor tempo possibile, senza farsi colpire, in quanto basta un solo colpo per la morte definitiva. Al termine del livello verrà visualizzata la classifica globale con il tempo registrato, spingendo gli utenti a rigiocarli per cercare di raggiungere un risultato sempre migliore.

Gameplay

Jackelyn non è inerme, nel corso della sua fuga potrà fare affidamento su due abilità speciali: la spada ed il teletrasporto. La prima, ovviamente, servirà per sconfiggere i robot elettrici, o volanti, come anche annullare i colpi dei cannoni; il secondo rappresenta l’ottima intuizione degli sviluppatori, per migliorare il gameplay, sebbene sia leggermente difficile da controllare. Il teletrasporto consiste nel lancio di un coltello, che si aggancia ad una qualsiasi parete, entro una certa distanza, utilissimo per superare le barriere laser (altrimenti impossibili), o semplicemente per velocizzare lo spostamento.

Il level design è molto interessante, tutti sono organizzati in modo da poter seguire più percorsi differenti, pieni di scorciatoie o passaggi dalla precisione quasi assoluta o complessi, solo per velocizzare lo spostamento verso la fine dello stesso. Manca una progressione del personaggio, non si acquisiscono altre abilità oltre a quelle previste di base, inoltre non è presente una moneta, con oggetti da acquistare.

Sono presenti due tipologie di collezionabili, ben nascoste all’interno dei livelli, praticamente fini a sé stesse, in quanto non fondamentali nel prosieguo dell’esperienza, faranno solo perdere tempo molto prezioso. Per acuire lo spirito competitivo di Aeon Drive, oltre alla classifica globale, segnaliamo la presenza della modalità cooperativa locale, fino a 4 giocatori su un unico schermo (no diviso), oltre al multiplayer online “contro” altri utenti nel mondo.

Aeon Drive: conclusioni

In conclusione Aeon Drive è un titolo che nella sua semplicità convince, sopratutto per la varietà dei livelli ed i tanti approcci garantiti agli stessi. L’acquisto è consigliato agli utenti che vogliono mettersi alla prova, la difficoltà non è elevata (eccellente la progressione della complessità dei livelli), ma lo spirito competitivo deve essere massimo, e che sono pronti a ripetere più volte lo stesso livello (per un platform più tranquillo, consigliamo questo titolo). La morte con un solo colpo e l’alta velocità, non vanno per niente d’accordo, si sa.

Buona la grafica in pixel art, un omaggio al passato, anche se forse si sarebbe potuta sviluppare una trama più inserita all’interno del gameplay, non che passasse subito in secondo piano, ed un maggior quantitativo di contenuti/collezionabili, per estendere il gameplay, senza limitarlo alla pura competizione o alla corsa. Il titolo è in vendita per PC, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation, ad un prezzo di 14,99 euro.