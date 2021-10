La mente geniale, che ci pone al vertice della catena alimentare e della curva evolutiva, ha ispirato negli anni molti studi. Che cos’è l’intelligenza, come misurarla e accrescerla è un argomento che non è passato di moda. Non c’è da stupirsi che ogni mese ci imbattiamo in titoli relativi allo sviluppo mentale. Ma, dopotutto, cos’è l’intelligenza e come si applica oggi?

Questa facoltà è così complessa che, non a caso, non è ancora stato raggiunto un significato universalmente accettato al riguardo. Un concetto attualmente utilizzato è quello dello psicologo americano Howard Gardner, che classifica l’intelligenza come la capacità di risolvere problemi o creare prodotti di valore negli ambienti culturali in cui si è inseriti. In base a questo concetto di intelligenza, si può dire che non si tratta solo di una questione di QI, ma di un insieme di abilità. Quindi, dire che Pelé, il re del calcio, è intelligente come lo era il fisico Albert Einstein non è sbagliato. La spiegazione è arrivata negli anni ’90, quando Gardner ha presentato la sua teoria sulle intelligenze multiple, con sette diversi tipi di intelletto: linguistico, logico-matematico, spaziale, intrapersonale, corporeo-cinestetica, interpersonale e musicale. Secondo lui, questa classificazione può essere di grande aiuto per migliorare l’apprendimento.

Diversi fattori influenzano lo sviluppo mentale di un bambino. “L’intelligenza è la somma del patrimonio biologico e dell’ambiente, che è tutto ciò che ruota intorno a noi, inclusi cibo, stimoli e cultura“, affermano gli esperti. Oltre all’intelligenza, fattori come il contesto storico, le opportunità e lo sforzo determinano il successo.

Intelligenza variabile

Gli studi indicano che alcune variabili come il livello socioeconomico, l’età, il sesso e il livello di istruzione possono influenzare i test di intelligenza. Gli studenti della classe medio-alta, ad esempio, tendono a fare meglio degli studenti della classe medio-bassa nel test di Goodenough, in cui i bambini disegnano un uomo, e nella sua revisione, in cui disegnano un uomo e una donna.

Un esperimento dello psicologo americano Lewis Terman della Stanford University, nel 1920, spiegherebbe il punto in questione. Terman iniziò a monitorare circa 1.500 cosiddetti studenti “dotati”, con un QI superiore a 140. La sua ipotesi era che questi bambini sarebbero stati la prossima generazione dell’élite americana. Questa idea rappresenta il modo in cui intendiamo il successo, poiché ci sono scuole e programmi speciali per i più dotati.

Ma, contrariamente a quanto si aspettava Terman, l’alto QI non era la materia prima del successo. Alla fine dello studio, i 730 uomini che hanno mostrato risultati conclusivi sono stati divisi in tre gruppi. I 150 membri del gruppo A (poco più del 20% del totale) hanno avuto successo: si sono laureati in avvocati, medici e accademici, la maggior parte con titoli di studio post-laurea. Gli appartenenti al gruppo B – 430 uomini, quasi il 60% del totale – hanno ottenuto risultati “soddisfacenti”: hanno conseguito il diploma di laurea ed erano in buone condizioni. Il gruppo C, con 150 membri, ha ottenuto risultati inferiori alle proprie capacità intellettuali. Molti di loro avevano ruoli secondari, come venditori di scarpe, o erano disoccupati; solo otto uomini hanno frequentato la scuola di specializzazione; un terzo di loro aveva abbandonato l’università e un quarto aveva solo un diploma di scuola superiore.

L’esperienza di Terman dimostra che quando si tratta di intelligenza, c’è molto da considerare. La teoria delle intelligenze multiple di Gardner afferma che ognuno nasce con tendenze genetiche e queste, se sfruttate dall’ambiente, possono portare a diverse abilità. “Una persona nasce con tutte le intelligenze e ne sviluppa solo una o due fino all’eccellenza. Probabilmente dipendono non solo da un gene, ma da innumerevoli geni, che sono correlati in modo complesso”.

Qual è il tuo EQ?

La stampa ha iniziato a prestare attenzione al tema dell’intelligenza emotiva con la pubblicazione del libro Intelligenza Emotiva, di Daniel Goleman. Oggi i suoi concetti sono applicati in molte professioni, specialmente nell’area delle risorse umane. L’intelligenza emotiva corrisponde anche all’intelligenza interpersonale e intrapersonale proposta da Howard Gardner.

Sviluppiamo l’intelligenza per tutta la vita, ma ci sono le cosiddette “finestre di opportunità”, periodi in cui l’apprendimento è facilitato. Anche che lavorare con intelligenze multiple può essere più complesso di quanto si immagini. Ad esempio, un bambino che prende lezioni di chitarra una volta alla settimana non implica lo sviluppo dell’intelligenza musicale.

Molti studi hanno sfatato il mito secondo cui il cervello smetta di svilupparsi dopo una certa età. Alcune ricerche dimostrano che il cervello cambia nel corso della vita. Ad esempio, alcuni tassisti londinesi, che hanno bisogno di memorizzare ogni strada della loro città, hanno un ippocampo (una regione del cervello associata alla memoria) più grande rispetto ai conducenti di altre categorie. Pertanto, il cervello dei giovani che sono esposti per molte ore al giorno alla tecnologia interattiva può essere rimodellato per tutta la vita, potenziando determinate abilità.

Tipi di intelligenza

Howard Gardner ha identificato sette tipi di intelligenza e ha elaborato requisiti per identificare altri tipi di talento.

Linguistica – Relativa a leggere, scrivere e parlare. Le persone che hanno i loro punti di forza nel linguaggio, come poeti e scrittori, hanno facilità nel trattare con l’espressione scritta e orale. Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade sono esempi di questa intelligenza.

Musicale – Associata a coloro che trovano facile comprendere il suono, catturarne l’espressione e trasmettere sentimenti attraverso di esso, come Mozart, Jimi Hendrix e Gilberto Gil.

Logica-matematica – È l’intelligenza che si riferisce all’universo logico, pieno di numeri e formule. La maggior parte dei test del QI finisce per misurare questo tipo di intelletto, esemplificato dai fisici Albert Einstein e Niels Bohr.

Spaziale – È legata a persone a cui è facile lavorare con le coordinate spaziali e pensare alle immagini, come l’architetto Oscar Niemeyer o il pittore Pablo Picasso.

Body-kinesthetic – La facilità di muoversi nello spazio, conoscere bene le potenzialità fisiche del proprio corpo e avere una buona coordinazione motoria è tipica di grandi nomi dello sport, come Pelé e Michael Jordan.

Interpersonale – È legata alla capacità di relazionarsi con altre persone e di lavorare in gruppo. È spesso legato a professori e politici come Barack Obama.

Intrapersonale – È l’intelligenza legata alla conoscenza di sé e all’equilibrio interiore, anche quando la persona si trova in situazioni difficili. L’ex presidente sudafricano Nelson Mandela è uno dei suoi migliori esempi.

Naturalista – Questa intelligenza, proposta dopo la diffusione delle idee di Gardner, è associata a coloro che hanno grande facilità nel muoversi nella natura, come gli indiani.