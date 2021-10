Nessun esperto del settore aveva mai assistito ad una cosa del genere: un adolescente di oltre 50.000 anni fa davvero straordinaria ed unica da sembrare un’antenata ibrida degli umani mai vista finora. Solo di recente i ricercatori hanno scoperto che questa scoperta non era un caso isolato. In uno studio del 2019 gli scienziati hanno utilizzato l’Intelligenza Artificiale per fare chiarezza dentro il caos della preistoria ed identificare una specie di antenati umani sconosciuti che gli umani moderni hanno incontrato durante il lungo viaggio fuori dall’Africa millenni fa.

Sappiamo che circa 80.000 anni fa si verificò il cosiddetto Out of Africa, quando parte della popolazione umana, che già era costituita da uomini moderni, abbandonò il continente africano e migrò in altri continenti, dando origine a tutte le popolazioni attuali. Mentre gli umani moderni hanno forgiato questo percorso nell’Eurasia, hanno forgiato anche altre cose come l’allevamento di ominidi antichi ed estinti di altre specie.

Scoperto un nuovo antenato nel genoma umano attraverso l’Intelligenza Artificiale

Fino a poco tempo fa si pensava che i partner sessuali erano i Neanderthal e i Denisova, l’ultimo dei quali era sconosciuto fino al 2010. Tuttavia in questo studio è stato isolato nel DNA eurasiatico, grazie ad algoritmi che setacciano una massa complessa di codice genetico umano antico e moderno, un terzo ex se cosi si può dire. Usando una tecnica statistica, chiamata inferenza bayesiana, i ricercatori hanno trovato prove, di quello che sarà definito una terza intogressione, una popolazione antica “fantasma” con cui gli umani moderni hanno incrociato durante l’esodo africano.

Ciò significa che è possibile che questa terza popolazione nella storia sessuale dell’umanità fosse forse un mix di Neanderthal e Denisova, in quanto dai risultati si evidenzia che questa popolazione è imparentata con queste due specie anche se si sono distaccati quasi subito dal loro linguaggio. Dal punto di vista del deep learnig, la scoperta è un ipotetica conferma di un fossile ibrido dell’adolescente scoperto. Le scoperte fatte proprio in questo periodo sono davvero fitte e in modo veloce.

Sempre nello stesso anno un secondo team di ricercatori ha scoperto un terzo evento di incrocio definitivo e nell’anno successivo hanno tracciato la cronologia di come quelle specie estinte si sono intersecate e si sono incrociate in modo più chiaro rispetto a mai prima. L’applicazione di questo tipo di analisi dell’intelligenza artificiale è una tecnica decisamente nuova nel campo dell’ascendenza umana e le prove fossili conosciute con cui abbiamo a che fare sono sorprendentemente scarse. Ciò che il team ha scoperto spiega non solo un processo di introgressione dimenticato da tempo, ma è un’attrazione che, a suo modo, informa parte di chi siamo oggi.

