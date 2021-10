Oppo Enco Buds sono i nuovi auricolari di fascia bassa, ma comunque di buona qualità, dell’azienda orientale che porta gli utenti a poter godere di ottima musica, senza dover essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate, data la richiesta di listino di 59,90 euro, ma spesso si trovano in promozione su Amazon a 39,90 euro.

Design e ergonomia

Esteticamente il prodotto non risulta essere troppo resistente, ne aver adottato materiali di altissima qualità. E’ realizzato interamente in plastica, di colorazione bianca lucida, la quale non trattiene troppo le impronte, di conseguenza non si sporcherà facilmente. La custodia di ricarica ha dimensioni di 67 x 40,4 x 27,2 millimetri, con un peso di 37 grammi, una combinazione eccellente per la migliore portabilità possibile. Sulla sua superficie trova posto un led di stato anteriore, ed una porta USB type-C nella parte posteriore, da utilizzare per la ricarica (non è compatibile con la ricarica wireless).

Il meccanismo di apertura non presenta scricchiolii, ed è abbastanza saldo e robusto; all’interno sono posizionati i due auricolari, con aggancio magnetico, dal facilissimo riposizionamento (si possono rimuovere ed inserire con una sola mano). Sono realizzati anch’essi interamente in plastica bianca, lucida nella parte superiore, opaca inferiormente (come l’interno della custodia di ricarica). Le dimensioni giocano indubbiamente a loro favore, raggiungono 22,2 x 19,6 x 22,7 millimetri, con un peso di soli 4 grammi l’uno.

Le Oppo Enco Buds nascono come auricolari true wireless in-ear, sebbene non siano troppo invasive all’interno dell’orecchio, ovvero non vanno a posizionarsi particolarmente in profondità, ciò permette di guadagnare in termini di comodità di utilizzo, senza perdere nel posizionamento saldo. Non sono pensate per lo sport, tuttavia camminando, o con una lieve corsetta, non le perderete. E’ assente qualsiasi tipologia di cancellazione attiva del rumore, l’isolamento passivo è sufficiente, lascia passare il suono ambientale, senza mai dare troppo fastidio anche se utilizzate in ambienti particolarmente rumorosi.

Hardware e qualità audio

Il driver dinamico da 8 millimetri restituisce una potenza complessivamente elevata, il volume è più che elevato, difficilmente raggiungerete il 100%, da considerare anche una lieve distorsione nel suono, sopratutto nelle frequenze più alte.

La qualità è superiore alla fascia di prezzo di posizionamento, il suono appare pieno e ricco, con una buona dose di dettagli ed una nitidezza complessivamente soddisfacente. I bassi si sentono molto poco, come era facilmente intuibile data la tipologia del prodotto, però non sono completamente assenti; le frequenze intermedie rappresentano il range perfetto entro il quale le Oppo Enco Buds riescono ad offrire il meglio di sé, mentre gli alti sono abbastanza precisi, con distorsioni sui picchi.

L’accoppiamento con qualsiasi dispositivo Android o iOS è praticamente immediato, tramite bluetooth 5.2 fino ad una distanza massima di 10 metri, senza ritardi o difficoltà di alcun tipo, basta rimuoverle dalla custodia che in pochi secondi sono già connesse. A differenza di quanto si potrebbe pensare, il suono non viene inviato ad un solo auricolare (per poi essere trasmesso dallo stesso all’altro), ma in simultanea ad entrambi, un pregio per la fascia di prezzo di posizionamento.

La gestione delle chiamate è in linea con le aspettative, i microfoni funzionano discretamente, purtroppo catturano abbastanza il rumore ambientale, senza mai distorcere troppo la voce. Tra le funzioni aggiuntive presenti, sottolineiamo la modalità Gioco, per una riduzione della latenza (mai elevata nella visione di video). Da non trascurare nemmeno la resistenza IP54, ovvero a schizzi d’acqua e polvere.

Batteria e sistema di controllo

All’interno delle Oppo Enco Buds troviamo una batteria da 40mAh, capace di garantire una autonomia pari a circa 6 ore, impostando il volume al 50%. La custodia, invece, integra un componente da 400mAh, dalla capienza ideale per caricare 4 volte la suddetta batteria, per un totale di 24 ore di utilizzo continuativo.

Non supportano ricarica rapida, si caricano completamente in circa 120 minuti (passaggio dallo 0 al 100%). Una autonomia più che soddisfacente per la tipologia del prodotto, se confrontata con gli altri modelli sul mercato.

Il controllo della riproduzione, e delle chiamate, avviene tramite un’area di sensibilità posta direttamente sugli auricolari. L’assenza del feedback tattile rappresenta per noi sempre un lato negativo, anche in questo caso gli input non vengono recepiti rapidamente, spesso non capiamo quanto e quante volte abbiamo toccato, facendo confusione, sebbene comunque il quantitativo di comandi da imparare non è troppo complesso. Avremmo sicuramente apprezzato un tasto fisico, molto più rapido ed intuitivo.

Oppo Enco Buds: conclusioni

In conclusione le Oppo Enco Buds sono delle cuffiette true wireless in-ear eccellenti per la fascia di prezzo di posizionamento, in termini di ergonomia, portabilità, batteria e qualità del suono complessiva, a cui aggiungiamo anche la certificazione IP54 contro gli schizzi d’acqua. Dall’altro lato della medaglia annoveriamo solamente i materiali costruttivi ed il sistema di controllo, non amiamo mai le aree di sensibilità.10