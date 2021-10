In questi ultimi anni è particolarmente sentito il fattore produttività. È sempre più diffuso il messaggio per cui è necessario essere produttivi ad ogni ora del giorno, in ogni momento. Ma la verità è che ritagliarsi dello spazio e del tempo per sé stessi, attraverso diverse modalità come per esempio l’intrattenimento, è un scelta fisiologica. Ed in nostro aiuto come spesso accade arriva la tecnologia che, ogni giorno, ci permette di usufruire delle migliori applicazioni o siti presenti sul web. Basta infatti avere uno smartphone, un tablet o un pc con l’accesso ad Internet per avere la possibilità di usufruire di contenuti videoludici o audio-visivi di qualsiasi tipo. Per agevolarvi nella scelta abbiamo stilato una lista contenente 5 tra app e siti web più in voga al momento.

Netflix: per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di una società statunitense che si classifica attualmente come una tra le migliori piattaforme per la categoria film e serie tv. Fondata nel 1997 in California, dal 2013 ha iniziato ad ampliare la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Oggi la sede centrale è localizzata a Los Gatos, in California, ma sono numerosissime le sedi che sono state in seguito create nei Paesi Bassi, Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e in Italia.

La piattaforma offre abbonamenti mensili con diversi parametri e costi, ma non solo. Da qualche tempo oltre al sito web ufficiale è presente una spettacolare ottimizzazione del sito per dispositivi mobili e un’applicazione per rendere il suo utilizzo ancora più comodo. Infatti, la piattaforma offre la possibilità, attraverso l’applicazione ufficiale, di scaricare serie tv o film sul proprio dispositivo mobile, senza però occupare spazio della memoria interna. In questo modo è possibile vedere film e serie tv in ogni momento, anche sprovvisti della connessione. Un ottimo svago, per esempio, per trascorrere qualche ora in aereo.