Very Mobile continua a fare scintille. Dopo il grosso successo della promozione Very Special, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di prolungarne la durata. Ancora per poco è possibile accaparrarsi un pacchetto di contenuto completo a molto meno di 10 euro al mese! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile sa molto bene come attirare l’attenzione dei nuovi clienti. Con Very Special, questo da la possibilità a coloro che vogliono passare all’operatore dai principali competitor (Iliad e altri MVNO) di avere una offerta senza precedenti. In questo articolo c’è tutto quello che bisogna sapere.

Very Mobile: Very Special a soli 7,99 euro al mese

Come già accennato, Very Special è la nuova promozione a tempo limitato di Very Mobile. La tariffa include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 130 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel costo anche i servizi come hotspot personale, Ti ho cercato e RingMe. Un vero e proprio affare per molti utenti.

Very Special è rivolta a tutti i nuovi clienti che decidono di passare a Very Mobile da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, LycaMobile, Tiscali e altri MVNO. Il costo della SIM è gratuito online. Trattandosi di una promozione speciale, anche l’attivazione della tariffa è completamente gratuita. Salvo ulteriori proroghe, il termine ultimo per aderire all’iniziativa è il 22 novembre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Verymobile.it