Le offerte telefoniche non si fermano neanche ad Halloween. Per celebrare la ricorrenza, il noto operatore telefonico PosteMobile ha pensato bene di lanciare una tariffa speciale. Stiamo parlando di Creami WOW 50 GB, un pacchetto completo di contenuti ad un prezzo davvero interessante. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che PosteMobile propone Creami WOW 50 GB. La particolarità della promo è che non richiede nessun requisito, tutti possono attivarla. Ecco cosa bisogna sapere per prenderla al volo.

PosteMobile Creami WOW 50 GB a soli 5,90 euro al mese

Creami WOW 50 GB è una delle note promozioni a tempo limitato di PosteMobile. Come già accennato, l’operatore ha deciso di riportare in campo la tariffa in occasione di Halloween. Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 5,90 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel costo i servizi come hotspot personale, “Ti cerco” e “Richiama ora”.

Creami WOW 50 GB è un’esclusiva online rivolta a tutti i nuovi clienti che attivano una SIM PosteMobile, con o senza portabilità del numero. É previsto un costo di attivazione di 20 euro pari a: 10 euro di costo SIM e 10 euro di prima ricarica. La spedizione a casa della SIM è gratuita. La richiesta di Creami WOW 50 GB può essere effettuata esclusivamente tramite sito ufficiale PosteMobile o tramite canale telefonico. Il termine ultimo per approfittare dell’offerta è il 31 ottobre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it