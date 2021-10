Sebbene oggi sia un deserto soffocante, studi precedenti hanno suggerito che Venere potrebbe essere stato ricoperto dagli oceani. Ma una nuova ricerca ha rivelato il contrario: probabilmente Venere non è mai stato in grado di sostenere gli oceani. I cosiddetti “gemelli della Terra”, a causa della somiglianza per dimensioni e densità, differiscono radicalmente. Tuttavia, Venere è sempre stato inospitale, e una storia simile sarebbe potuta accadere anche sulla Terra se le cose fossero state un po’ diverse.

Mentre la Terra è un ambiente naturale per la vita, Venere è un pianeta senza vita con un’atmosfera tossica di anidride carbonica 90 volte più spessa della nostra, nuvole di acido solforico e temperature superficiali che raggiungono i 462 gradi Celsius (abbastanza caldo da fondere il piombo). I ricercatori hanno cercato di capire come questi due pianeti rocciosi siano diventati così diversi. Hanno cercato di simulare l’inizio, quando i pianeti del sistema solare si sono formati 4,5 miliardi di anni fa.

Hanno usato modelli climatici per guardare indietro al tempo in cui Venere e la Terra erano giovani. Più di 4 miliardi di anni fa, entrambi erano molto caldi e coperti di magma. Gli oceani possono formarsi solo quando le temperature sono abbastanza basse da consentire all’acqua di condensarsi e cadere sotto forma di pioggia per decine di milioni di anni. È così che si è formato l’oceano globale della Terra, mentre Venere è rimasta calda.

A quel tempo, il sole era circa il 25% più debole di adesso. Anche così, non sarebbe stato sufficiente per aiutare Venere a raffreddarsi, poiché è il secondo pianeta più vicino al Sole. Con questo in mente, i ricercatori si sono chiesti se le nuvole avrebbero potuto contribuire al raffreddamento di Venere.

Nel modello climatico, i ricercatori hanno determinato che le nuvole hanno contribuito, ma in modo inaspettato. Si sono raggruppate sul lato notturno di Venere, dove non sarebbero state in grado di proteggere dal Sole il lato diurno del pianeta. Invece di proteggere Venere dal calore, le nuvole notturne hanno contribuito a un effetto serra che ha intrappolato il calore nella densa atmosfera del pianeta e ha mantenuto le temperature calde. Con un calore così costante e intrappolato, Venere sarebbe stato troppo caldo per la pioggia. Invece, l’acqua potrebbe esistere solo come sua forma gassosa, il vapore acqueo, nell’atmosfera.

“Le alte temperature associate informano che qualsiasi acqua sarebbe stata presente sotto forma di vapore, come in una gigantesca pentola a pressione“, ha affermato Martin Turbet, autore principale dello studio e ricercatore presso il Dipartimento di Astronomia della Facoltà di Scienze dell’Università di Ginevra.

E poi…

Lo studio ha anche scoperto che le cose avrebbero potuto andare allo stesso modo sulla Terra se il nostro pianeta fosse stato un po’ più vicino al Sole o se la nostra stella fosse stata luminosa allora come lo è ora.

Poiché il Sole è stato più scuro e per questo meno luminoso per miliardi di anni, la Terra è stata in grado di raffreddarsi abbastanza da consentire all’acqua di formare e creare il nostro oceano. Il debole e giovane Sole “è stato un ingrediente chiave nella formazione dei primi oceani della Terra“, ha scritto Turbet.