Google Maps grazie al suo Street View pullula di immagini bizzarre e da quando la funzione è stata lanciate nel 2007 gli utenti del web si sono trasformati in investigatori del paranormale. Un vero e proprio hobby oramai che vede da anni gli utenti in cerca di fantasmi, alieni, creature non di questo mondo e altre bizzarrie. Ovviamente il più delle volte queste foto nascondono una seconda verità molto più vicina alla nostra realtà che a quella paranormale, ma in fondo è sempre bello sognare anche se per poco.

In vista di Halloween anche noi abbiamo deciso di cimentarci in questo particolare hobby e abbiamo scovato alcune foto misteriose davvero inquietanti, almeno a prima vista. Seppur terrificanti, le cinque immagini da noi selezionate hanno in realtà una loro storia e una loro spiegazione, ma resta comunque un viaggio verso strane usanze, cimiteri infestati e persino misteri irrisolti. Se avete voglia di percorrere questa strada cupa e oscura, allora fatevi avanti, i cancelli sono ora aperti!

Scoperta agghiacciante nel cimitero di Martha Chapel

Il cimitero di Martha Chapel in Texas è tra i più antichi luoghi di sepoltura della contea texana orientale. Costruito nel 1830, negli anni questo luogo ha raccolto diversi racconti spaventosi di bizzarri avvistamenti riguardo a spiriti e fantasmi irrequieti. La strada che porta al cimitero è infatti chiamata “Demons Road” per via della sensazione inquietante che travolge tutti i passanti. Si dice che gli spiriti del luogo non amino essere disturbati tanto da lasciare grandi impronte di mani sui veicoli dei visitatori del cimitero. Alcuni utenti di Reddit hanno notato una strana foto proprio in questo luogo.

Nell’immagine si intravede un volto di una bambina nascosta dietro un albero, il viso color cenere e i suoi capelli biondi hanno subito fatto pensare ad un fantasma, ma c’è di più. Zoomando si nota dietro di essa una sagoma di un individuo incappucciato con una lunga tunica. Che siano due fantasmi immortalati in un unico scatto? La risposta è in realtà ni. In un secondo scatto si nota infatti una famiglia intenta a preparare un barbecue, e una donna che sta scattando una foto alla propria bambina, nascosta dietro un albero. Ma se è chiaro che la bambina non sia un fantasma c’è ancora un mistero irrisolto: chi diavolo è il tizio incappucciato sullo sfondo? Che sia davvero un fantasma?

Il molo degli omicidi

Quando un utente di Reddit ha scoperto questa foto ha scatenato il panico fra i media. L’immagine mostra un molo, situato nei Paesi Bassi, ma guardando più attentamente si può notare quella che sembra una scia di sangue. L’ipotesi è stata ovviamente quella di un selvaggio omicidio avvenuto proprio sul molo con l’assassino che ha trascinato il corpo fino al bosco nei dintorni. La foto ha incominciato a fare il giro del web e gli utenti hanno deciso di chiamare “simpaticamente” il luogo “il molo degli omicidi”.

La verità tuttavia è un’altra ed è decisamente meno macabra. Indagando bene sull’immagine si è scoperto che la scia di sangue era in realtà una scia d’acqua, ma la distanza e il colore del legname del molo hanno ingannato la vista rendendo il molo una scena del crimine. A quanto pare invece era solo un cane bagnato uscito dall’acqua che ha lasciato le sue tracce per poi inoltrarsi nel bosco. Niente serial killer a quanto pare, almeno non questa volta.

Il mistero dell’asino ucciso da Google!?

Gli utenti di Reddit hanno scoperto quest’immagine e si sono subito chiesti, “può Google aver ucciso un asino?”. Lo scatto è stato rinvenuto su Street View che mostra dapprima un asino felice e beato sul bordo della strada e successivamente l’asino a terra inerme in seguito al passaggio del veicolo di Google. Che la macchina abbia accidentalmente investito l’animale mentre stava eseguendo lo foto?

Il mistero è stato subito svelato da un portavoce di Google che ha voluto chiarire il misfatto. Semplicemente le foto sono state lette nell’ordine sbagliato. Inizialmente l’asino si stava facendo un bel bagno di terra sulla strada, ma non appena il veicolo di Google è arrivato è balzato in piedi. L’animale quindi è vivo e vegeto fortunatamente e Google non è indagato per l’omicidio di un povero asinello.

La statua Tiki offuscata

Gli utenti di Reddit non perdono tempo e passano giornate intere a cercare immagini di ogni tipo e hanno fatto un’altra bizzarra scoperta. Una foto mostra un’esile figura in piedi su un balcone in Francia. La sagoma ovviamente è stata subito identificata come un essere paranormale, ma secondo i più scettici si tratta semplicemente di una statua Tiki.

Ma qui sorge il dubbio. Poco dopo Google ha deciso di offuscare l’essere (o la statua, fate voi), ma per quale motivo? L’azienda voleva forse nascondere qualcosa? Ovviamente questo non ha fatto altro che incrementare la curiosità degli utenti spingendo ulteriormente nel credere che la presunta statua sia in realtà un fenomeno paranormale che Google ha voluto oscurare per qualche motivo.

Il villaggio delle bambole

In un thread di Reddit sui luoghi più spettrali del mondo un utente ha consigliato un piccolissimo villaggio del Giappone, Nagoro, soprannominato Valley of Dolls (la valle delle bambole). Un’immagine pubblicata tratta proprio da Street View mostra infatti degli inquietanti fantocci dalle sembianze umane appoggiate accanto ad un pilastro. Ma una spiegazione dell’immagine non è tardata ad arrivare ed ha chiarito il mistero di questo villaggio del Sol Levante.

Il villaggio attualmente è popolato solo da 37 abitanti, ma è circondato da oltre centinaia di bambole di pezza cucite a mano da una vecchia signora. È sua usanza infatti realizzare bambole a grandezza naturale che rappresentino gli abitanti defunti. Ebbene si, avete capito bene. La signora ogniqualvolta muore una persona tende a ricrearla nelle fattezze da bambola per onorare in qualche modo il suo ricordo. Affascinante e macabro allo stesso tempo, non trovate? Che dite, volete farvi una gitarella a Nagoro?

Ph. Credit: Google via Escape