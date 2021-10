Se ti piacciono i film horror, sappi che a ottobre, mese per antonomasia dedicato ad Halloween, la casa in cui è stato girato gran parte del primo film Scream sarà affittabile tramite Airbnb.

La società ha deciso di ristrutturare la casa, che si trova nel nord della California, in questo momento molto simile a quella già apparsa nel primo episodio della saga vista nel film originale del 1996. Coloro che sono interessati a questa esperienza avranno tre opportunità, poiché la casa sarà affittabile il 27, 29 e 31 ottobre. Può ospitare quattro persone e costerà solo cinque euro a notte.

I visitatori saranno accolti (virtualmente) dallo sceriffo Dewey Riley, interpretato dall’attore del cast originale David Arquette, che condividerà “i suoi consigli di sopravvivenza“, si legge nella dichiarazione di Airbnb. “Proteggere la città di Woodsboro è il dovere della mia vita e sono stato in grado di sviluppare un talento per sfuggire a Ghostface. In qualità di ospite, terrò d’occhio gli ospiti per assicurarmi che nessuno sia sorpreso da un colpo di scena inaspettato“.

Gli ospiti potranno anche fare una maratona dei quattro film (ovviamente in VHS), chiamare il famoso Ghostface per “fare domande o richieste” e avere l’opportunità di portare a casa cimeli esclusivi della serie.

Quando è stato rilasciato 25 anni fa, Scream è stato un successo al botteghino ed è diventato un vero fenomeno della cultura pop. L’ultimo episodio della serie sarà presentato in anteprima il prossimo anno, a gennaio 2022.