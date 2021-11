Casinofy offre un’ampia possibilità di scelta sui migliori casinò AAMS presenti online per far giocare in modo sicuro e responsabile i propri clienti. I migliori casinò online AAMS presenti su Casinofy godono infatti di una licenza AAMS per permettergli di poter operare in maniera legale in tutta Italia e per dare sicurezza e tutela a tutti gli utenti che decidono di giocare a questo tipo di casinò online. Snai, Big, 888 casino, Eurobet e Sisal.it sono solo alcuni dei casinò presenti nella vasta scelta che Casinofy mette a disposizione sul proprio sito.

Come funzionano i casinò AAMS?

Utilizzando una regolare licenza AAMS, questi tipo di casinò assicurano la sicurezza dei propri dati personali e di quelli finanziari agli utenti che giocano online. Il servizio clienti è sempre a disposizione per qualsiasi dubbio o per risolvere problemi che si possono riscontrare giocando online. I metodi di pagamento utilizzati sono moderni e sicuri, sia quando si fanno i depositi sia quando si prelevano le vincite. I bonus casinò online sono un ottimo strumento offerto dagli operatori dei casinò per aumentare i propri clienti e per invogliare nell’utilizzo dei giochi presenti. Normalmente i bonus online possono essere utilizzati solamente dai nuovi giocatori appena iscritti per permettergli di esplorare il mondo dei casinò senza utilizzare denaro. Questi infatti sono conosciuti come bonus senza deposito e sono molto utilizzati. Un altro bonus a disposizione dei giocatori è il bonus di benvenuto che normalmente si può attivare dopo un primo deposito sul proprio conto.

Quali sono i giochi disponibili?

Nei migliori casinò online AAMS proposti da Casinofy si possono trovare tantissimi giochi come le Slot machine, poker blackjack o la sua variante Texas Hold’em, baccarat, hi-lo e molti giochi di carte italiane come briscola, sette e mezzo ecc. In tutti i casinò è anche presente la roulette sia francese che americana che europea. Si possono trovare anche giochi casinò live come il Bingo o come il Poker. Mystery reels, Totem lightning, Mayan gods, Persiad fortune, Esqueleto Mariachi e Thor’s lightning sono altri giochi che si possono trovare sui migliori casinò presenti nella selezione di Caisnofy. Oggi si possono utilizzare i casinò online per giocare al Lotto, al Superenalotto e addirittura al Gratta e Vinci rimanendo comodamente sul proprio divano di casa. Per giocare a questi giochi basta aprire un proprio conto online effettuando un primo deposito o se il casinò lo consente utilizzando la versione demo senza avere nemmeno l’obbligo di registrare un proprio conto. Su Casinofy sono presenti guide di gioco realizzate in modo dettagliato per poter comprendere tutti i funzionamenti dei giochi, anche se molto semplici. Tantissimi casinò online mettono a disposizione dei propri giocatori anche la versione online mobile per poter permettere di giocare utilizzando il proprio smartphone e non un computer. Non è necessario scaricare alcun software perché il linguaggio di programmazione è perfettamente compatibile con i dispositivi iOS e Android.

Quali sono i vantaggi di gioco dei casinò online d’Italia?

La versione online AAMS è sicuramente una comodità per tutti gli utenti, avendo la possibilità di scegliere qualsiasi orario e qualsiasi posto in cui giocare. Con la licenza AAMS si ha poi la certezza di poter giocare in sicurezza e in maniera onesta grazie anche ai protocolli di sicurezza che questi casinò utilizzano.

L’unico svantaggio è non avere la location che i casinò più rinomati al mondo offrono.