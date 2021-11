Dopo l’annuncio da parte di Samsung, anche Facebook ha confermato. Finalmente, è possibile trasferire le chat Whatsapp da iPhone a smartphone Samsung. La feature è stata a lungo richiesta dalla community del social. Oggi, il sogno di molti è finalmente realtà. Come funziona il procedimento? Andiamo a scoprirlo insieme.

Bisogna precisare che la funzione di trasferimento chat è valida solo se si intende trasferire le chat da iPhone a nuovi smartphone Samsung. Ebbene sì, non è possibile trasferire i dati WhatsApp se lo smartphone Samsung è già attivato. La procedura di trasferimento, infatti, si può avviare solamente se lo smartphone è in fase di attivazione. Per smartphone Samsung già attivati bisognerà effettuare un ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

WhatsApp: trasferire le chat da iPhone a smartphone Samsung in semplici passi

Per far si che la procedura di trasferimento possa avvenire, bisogna tenere conto di alcune cose:

L’iPhone da cui si intendono trasferire i dati deve aver installata la versione 2.21.160.17 , o successiva, di WhatsApp ;

, o successiva, di ; Lo smartphone Samsung che deve ricevere i dati deve aver installata la versione 2.21.16.20 , o successiva, di WhatsApp ;

, o successiva, di ; Lo smartphone Samsung deve aver installata la versione 3.7.22.1 , o successiva, dell’app Samsung SmartSwitch ;

, o successiva, dell’app ; Per il trasferimento è necessario l’apposito cavo da Lighting a USB-C.

I dati che si possono trasferire da uno smartphone all’altro sono:

Informazioni dell’account

Cronologia chat personali

Immagine del profilo

Cronologia chat di gruppo

Contenuti multimediali

Impostazioni

Non è possibile trasferire la cronologia delle chiamate!

Considerando quanto appena detto, i passaggi per effettuare il trasferimento sono molto semplici:

Accendere lo smartphone Samsung e collegarlo, tramite cavo, all’iPhone quando richiesto; Seguire le istruzioni date dall’app Samsung SmartSwitch; Quando richiesto, utilizzare la fotocamera di iPhone per scansionare il codice QR visualizzato sul dispositivo Samsung; Premere “Inizio” su iPhone e attendere il completamento della procedura; Continuare la configurazione del nuovo smartphone Samsung; Raggiunta la schermata Home, aprire WhatsApp e accedere utilizzando lo stesso numero di telefono utilizzato su iPhone; Quando richiesto, premere su “Importa” per il completamento della procedura.

Al termine del trasferimento, l’app WhatsApp sul nuovo smartphone conterrà al suo interno tutti i dati citati in precedenza!