Il capo della NASA Bill Nelson ha recentemente valutato l’ondata di avvistamenti UFO di alto livello da parte dei piloti della US Navy. Sebbene affermi di non comprendere veramente di cosa trattano questi fenomeni, non esclude la possibilità che si tratti di tecnologia extraterrestre.

La dichiarazione è stata rilasciata da Nelson in un’intervista trasmessa in diretta dall’Università della Virginia, in cui ha trattato di tutto, dalle relazioni spaziali con la Cina alla questione degli avvistamenti di velivoli senza pilota. Nella discussione, ha affermato che dal 2004 ci sono stati più di 300 avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Le loro origini, tuttavia, rimangono sconosciute.

“Speriamo non siano nemici della Terra!”

“Speriamo che non si tratti di un avversario sulla Terra ad avere questo tipo di tecnologia. Ma è qualcosa. E quindi questa è una ricerca che costantemente manteniamo viva, chiedendoci ‘Chi c’è?’, ‘Chi siamo noi?’, ‘Come siamo arrivati ​​qui?’, ‘Come diventiamo ciò che siamo?’, ‘Come ci sviluppiamo?’ e ‘Come civilizziamo?’. E, infine, ‘queste stesse condizioni esistono in un universo che ha miliardi di altri soli e miliardi di altre galassie?’. È così grande che non riesco a concepirlo“, ha aggiunto.

“Ora ci sono persino teorie secondo cui potrebbero esserci altri universi“, ha rivelato Nelson. “E se così fosse, chi sono io per dire che il pianeta Terra è l’unico posto per uno stile di vita civile e organizzato come il nostro?“.

E conclude, riferendosi a quel che lo lascia riflettere, “so qual è la mia missione: essere un amministratore migliore di questo pianeta e un cittadino migliore del pianeta Terra“, ha spiegato. “Ma ci sono altri pianeti come la Terra là fuori? Lo penso perché l’universo è così grande”.