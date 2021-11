Perché attendere il Black Friday se è possibile risparmiare cifre assurde già ora? É questo il messaggio che Amazon sta cercando di dare agli utenti in questi giorni. L’e-commerce ha lanciato una serie di nuove promozioni che poco hanno da invidiare al venerdì nero. Di che si tratta? Scopriamolo insieme!

Amazon: pazzesche promo del Black Friday in anticipo

Apple iPhone 12 mini , smartphone con display OLED da 5.4 pollici, connettività 5G, memoria interna da 64 GB, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale “Face ID”, sistema operativo iOS, performance chip A14 Bionic. Colorazione nera in promo a soli 649,00 euro , invece di 719,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

TOZO NC2 , auricolari in-ear con funzione di cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, microfoni integrati, qualità audio premium, impermeabili. Colorazione nera in promozione a soli 42,49 euro , invece di 79,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple Watch Series 6 , smartwatch con cassa in alluminio argento da 44 mm e cinturino sport bianco, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, fitness tracker, monitoraggio della frequenza cardiaca, funzione ECG, performance chip S6 SiP. In promozione a 413,00 euro , invece di 469,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Samsung Galaxy S20 FE, smartphone con display Super AMOLED da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 6 GB, Hybrid SIM, versione 2020. Colorazione rossa in promozione a soli 439,00 euro, invece di 669,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Apple.it