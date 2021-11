Siete alla ricerca di una tariffa telefonica ricca di contenuti ad un prezzo speciale? Bene, ho. Mobile potrebbe avere ciò che fa al caso vostro. L’operatore telefonico virtuale di Vodafone sta continuando a proporre una offerta davvero interessante. Minuti, SMS e tanti Giga ad un prezzo che lascia chiunque a bocca aperta. Bisogna affrettarsi però, la promo è a tempo limitato!

ho. Mobile è uno degli MVNO più gettonati sul territorio italiano. Forte della copertura Vodafone, è diventato famoso per i suoi pacchetti completi a prezzi top. La promo di cui vi paliamo oggi rende il suo servizio ancora più interessante. Scopriamo perché.

ho. Mobile: la promo Flash che tutti vogliono

La tariffa di cui vi parliamo oggi non è una novità in casa ho. Mobile, tuttavia, pare che la promozione la riguarda stia per giungere al termine. La tariffa prende il nome di “ho. Flash 7,99” e comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 120 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo i servizi come hotspot personale, ho. chiamato, avviso di chiamata, ecc.

ho. Flash 7,99 è rivolta a tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM ho. Mobile con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO. Trattandosi di una tariffa speciale, il costo di attivazione è pari a 0 euro. Per la SIM, invece, è previsto un costo di soli 0,99 euro. Nel caso di acquisto online, la spedizione a casa della SIM è completamente gratuita. La promo è compatibile con l’iniziativa “Soddisfatti ho. Rimborsati”. Come già accennato ad inizio articolo, l’offerta risulta essere a tempo limitato. Salvo proroghe, il termine ultimo per approfittarne è fissato al 26 novembre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it