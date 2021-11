A prima vista, uomini e animali non sembrano avere più cose in comune del regno tassonomico a cui appartengono. Tuttavia, un nuovo studio ha rivelato qualcosa che contraddice totalmente questa convinzione. Dopo aver applicato un test della personalità utilizzato per identificare gli psicopatici, i ricercatori hanno scoperto le ragioni delle differenze di comportamento tra i pesci pulitori.

Il primo profilo di personalità di un criminale

Quando il “Whitechapel Killer”, noto anche come “Jack lo Squartatore” commise crimini a Londra nel 1888, il dottor Thomas Bond diede un grande contributo alle indagini che sono durate fino ad oggi.

Nel tentativo di identificarlo, esaminò le vittime alla ricerca di indizi che potessero condurle all’identità dell’assassino. La brutalità degli attacchi lo ha portato a concludere che l’assassino fosse un uomo solo con un forte carattere impulsivo. Questa è stata la prima volta documentata in cui è stato creato un profilo criminale.

Per fare ciò, il Dr. Bond presumeva che il comportamento di un individuo fosse costante nel tempo, il che potrebbe spiegare perché i criminali mantengano un modo simile di lavorare per quasi tutti i loro crimini. Al momento, queste ipotesi non sono così ben accettate dagli psicologi. Tuttavia, le indagini di polizia continuano ad essere regolate da questa premessa per ridurre le loro liste di sospetti.

Lista di controllo della psicopatia

Ma ci sono anche altri strumenti, come la lista di controllo della psicopatia Hare, che permette di costruire il profilo della personalità di un sospettato. Sulla base di questa teoria, i ricercatori valutano la probabilità che una persona mostri un comportamento psicopatico. Questo test è anche abbastanza utile in criminologia, ma la sua applicazione va oltre. Lo stesso metodo viene utilizzato per identificare i rischi per la salute in alcuni individui (in base alla loro personalità e comportamento), ad esempio. Anche nell’assunzione di personale in un’azienda, nello sviluppo di programmi educativi e persino nella creazione di applicazioni di incontri.

E sebbene tutti questi usi siano limitati all’uomo, i ricercatori hanno deciso di testarlo anche nel mondo animale. Nel loro nuovo lavoro, l’hanno applicato per comprendere un comportamento vario tra i pesci più puliti della specie Cyclopterus lumpus.

I pesci pulitori puliti ignorano il salmone, ma alcuni si prendono cura di loro

La situazione è la seguente. Come suggerisce il nome, i pesci pulitori rimuovono e mangiano i parassiti dalla pelle di altri pesci. In effetti, vengono utilizzati in acquacoltura per controllare i pidocchi di mare. Questo è il motivo per cui ogni anno negli allevamenti di salmone vengono rilasciati milioni di novellame di pesce pulitore.

Tuttavia, solo il 20% di questi è effettivamente dedicato a liberare il salmone dai pidocchi di mare. Il restante 80% semplicemente lo ignora o finisce per competere per il cibo. Sulla base dell’elenco di Hare, hanno progettato una serie di test comportamentali per costruire profili dettagliati della personalità per i pesci pulitori. Questi riguardavano aspetti come la variazione dell’attività, l’aggressività, l’ansia, il coraggio e la socievolezza, nonché le loro interazioni con il salmone.

I profili di comportamento umano funzionano anche per alcuni pesci

In questo modo, i ricercatori hanno scoperto perché la maggior parte dei pesci pulitori ignorava completamente il salmone o aveva pochissime interazioni con la specie. Come negli umani, la personalità aveva un peso. Pesci pulitori con personalità “audaci e non aggressive” trascorrevano lunghi periodi di tempo facendo il loro lavoro: ispezionavano il salmone in modo cooperativo. Grazie a questo, sono stati in grado di eliminare i pidocchi marini e ridurre i parassiti dagli allevamenti. Al contrario, quelli con profili di personalità “attivi e sociali” hanno fatto fuggire il salmone.

Ciò avrà sicuramente implicazioni per gli allevamenti, che dovrebbero iniziare a essere più selettivi riguardo ai pesci che immettono. Ma la scoperta è in realtà molto più significativa. La scienza ha confermato che la creazione di profili di personalità utilizzati negli esseri umani funziona anche nei pesci.