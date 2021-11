Sempre più aziende stanno muovendo i primi passi nel metaverso, prima Facebook e ora anche il colosso dell’abbigliamento sportivo Nike. La società ha depositato diversi marchi che suggeriscono la voglia di vendere e produrre scarpe da ginnastica e abbigliamento con marchio virtuale. Nike ha presentato domanda il 27 ottobre per “Nike”, il famoso slogan del marchio “Just Do It” e il suo logo swoosh. Il giorno successivo sono state depositate altre due domande per un totale sono state presentate sette diverse domande.

La società non ha ancora confermato il suo intento di intraprendere questa nuova avventura, ma stando agli esperti lo spazio è una priorità per il marchio e che i consumatori possono aspettarsi di vedere più implementazioni virtuali nei mesi a venire. Oltre alle richieste di marchio, Nike sta cercando di aumentare il personale nello spazio.

Metaverso, la Nike inizia questa nuova avventura

Secondo una ricerca di posti di lavoro, l’azienda ha recentemente pubblicato posti di lavoro per un designer di materiali virtuali di calzature e altri ruoli di design virtuale. Questo ruolo si trova nel gruppo Digital Product Creation, un team che si concentra sull’accendere la rivoluzione digitale e virtuale di Nike. La registrazione del marchio è un chiaro segno di questa nuova strada e idea di metaverso.

I nuovi marchi forniscono anche a Nike una protezione extra nel caso in cui altri cerchino di utilizzare il marchio senza licenza. Se vogliamo controllare i nostri marchi in questo nuovo mondo, è più facile se uno possiede beni virtuali. La registrazione del marchio aggiungerà valore al portafoglio complessivo del marchio poiché i marchi sono una forma di proprietà. Maggiore è la protezione che creiamo nei nostri marchi, più valore aggiungiamo al valore contabile dell’azienda.

Questa non è la prima volta che il marchio fa un’incursione in questo nuovo mondo. Già a maggio del 2019, il marchio Jordan ha collaborato con Fortnite, dove i personaggi indossavano scarpe da ginnastica firmate Nike. Inoltre ha anche avuto diverse collaborazioni con la piattaforma di gioco online Roblox. Mentre l’azienda si prepara ad entrare nel mondo virtuale, nel mondo reale le cose non sono andate molto bene, a causa di problemi di approvigionamento.

La società ha abbassato le sue prospettive fiscali 2022 per tenere conto di tempi di transito più lunghi, carenza di manodopera e arresti prolungati della produzione in Vietnam. Tuttavia le azioni Nike sono aumentate del 18% da inizio anno, portando il valore di mercato a oltre 256 miliardi di dollari.

Foto di Karolina Grabowska da Pixabay