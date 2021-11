Il nostro pianeta è pieno di luoghi affascinanti. Con questo aggettivo si generalizza in quanto gli aspetti che li definiscono sono moltissimi. Tra questi infatti si possono citare alcuni posti particolari, addirittura inospitali, ma non per questo non meno interessanti. Ce ne sono diversi sparsi un po’ ovunque, ma ovviamente alcuni sono un attimo più noti per le loro condizioni estreme, condizioni molto diverse tra loro.

I 5 luoghi più inospitali del nostro pianeta

Uno dei luoghi più inospitali della Terra è la depressione di Danakil. Il motivo è facilmente spiegabile visto che si parla di un paesaggio caratterizzato e plasmato soltanto da roccia vulcanica, acido solforico e sale. Tutto intorno ci sono diversi vulcani che di fatto a causa degli elementi che rilascia rende il posto particolarmente inadatto alla vita.

Un luogo più famoso, ma altrettanto inospitale è la Death Valley in California il cui nome è abbastanza esplicito. La temperatura più alta mai registrata da una stazione meteorologica è avvenuta proprio in questo posto, oltre 54 gradi Celsius. C’è da specificare che non è il luogo più caldo del pianeta visto che ci sono altri deserti più caldi, ma per qualche motivo il record rimane.

Un altro dei luoghi più inospitali del nostro pianeta è simile al precedente, ma allo stesso tempo opposto. Si tratta dell’Antartide e nello specifico le Valli Secche che si trovano a 4.053 metri sul livello del mare. Hanno questo nome in questo non piove e non nevica mai. Si tratta infatti del luogo più arido della Terra.

Da un estremo all’altro, ecco il villaggio di Mawsynram che si trova in India nelle montagne del Khasi. Definirlo inospitale non è esattamente giusto visto che qualcuno ci vive, ma le condizioni sono al limite. Si trova a 1.430 metri e piove con una frequenza di 1186 centimetri l’anno.

A concludere il tutto c’è di nuovo l’Antartide, nello specifico una baia definita la più ventosa al mondo, la Commonwealth Bay. Il motivo è presto detto. In media il vento viaggia a una velocità di 80,5 chilometri orari con picchi che arrivano a 241,1 chilometri orari.