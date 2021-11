Il ritorno sulla Luna dell’uomo è un obiettivo sempre più importante per diverse agenzie spaziali. Questo interesse si è trascinato dietro quindi nuovi studi riguardanti il nostro satellite naturale. Uno di questi interessa l’Agenzia Spaziale Australiana, in collaborazione con la NASA, che vuole spedire sulla suddetta roccia spaziale un rover. Lo scopo sarà di studiare le rocce presenti le quali potrebbero fornire ossigeno per le future colonie lunari.

Secondo precedenti scoperte, la Luna è ricca di ossigeno. Al contrario del nostro pianeta non si troverebbe però in forma gassosa, ma piuttosto intrappolato nella regolite il quale è lo strato di roccia e polvere superficiale. In questo caso l’obiettivo è quindi capire come riuscire a estrarlo per utilizzarlo direttamente sul posto senza avere bisogno di continui rifornimenti.