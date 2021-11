PosteMobile punta sempre più in alto. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in termini di numero di clienti, l’azienda non si ferma. In queste ore, l’operatore ha deciso di riportare in campo una delle sue tariffe più gettonate, la Creami WOW 50 GB. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Creami WOW 50 GB non è una novità in casa PosteMobile. Si tratta, infatti, di una speciale promozione che l’azienda decide di proporre periodicamente sul suo sito ufficiale. Non bisogna cullarsi, però, non possiamo sapere se questa tornerà in campo un’altra volta. Ecco come portarsela a casa prima che sia troppo tardi.

PosteMobile Creami WOW 50 GB: minuti, SMS e GB a soli 5,90 euro

Creami WOW 50 GB è tra le tariffe low-cost più vantaggiose presenti, al momento, sul mercato. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 5,90 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono compresi nel costo anche i servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata, hotspot personale, ecc.

Come già anticipato ad inizio articolo, Creami WOW 50 GB risulta essere una promo a tempo limitato. É rivolta a tutti i nuovi clienti PosteMobile che decidono di attivare una SIM online o tramite canale telefonico entro il 14 novembre 2021. Non è necessario che si effettui la portabilità del numero. Il prezzo mensile è bloccato per tutta la durata contrattuale, non ci saranno variazioni nel tempo. É previsto un costo di 20 euro per la SIM pari a: 10 euro di attivazione e 10 euro di prima ricarica. Per ulteriori dettagli in merito all’offerta vi rimandiamo al sito ufficiale PosteMobile.

