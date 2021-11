Creare un logo è facile, ma creare un logo efficace per il tuo sito è molto più complicato. Per fortuna, la tecnologia ci viene ai aiuto, offrendoci le soluzioni migliori. Quindi, da oggi scegli il tuo logo grazie agli strumenti di Wix, che ti permettono di ottenere un design professionale con un processo di creazione assistita che chiunque può utilizzare, anche se non si occupa di grafica per lavoro.

L’importanza del logo

Certo, non tutti nascono con la capacità di disegnare qualcosa, né di creare un logo efficace: in parte queste capacità sono innate, e in parte, si raffinano nel tempo attraverso lo studio e l’applicazione tecnica delle nozioni acquisite, sempre corredate da un aggiornamento continuo rispetto alle tendenze grafiche del momento. Ma questo riguarda principalmente chi fa il lavoro di grafica per mestiere.

Cosa accade se, in questo mondo contemporaneo che spinge l’inter-disciplinarietà come un valore, siamo noi stessi a progettare il nostro logo perché sia efficace? Che dobbiamo fare riferimento alle best-practice del settore per rendere il design del logo efficace e adatto ai suoi scopi. Ma cosa serve affinché un logo raggiunga i suoi scopi? Ecco di seguito cinque buoni suggerimenti per iniziare.

1 – Semplicità

Un logo deve essere semplice – e questo lo dicono tutti gli esperti. Pensiamo alla mela di Apple oppure al baffo di Nike: sono forme semplici, immediate, e che ormai fanno parte della nostra memoria. E sono arrivate a essere così perché nel tempo sono state modificate e aggiornate: originariamente la mela di Apple era multicolore. Quindi, resistete a voler aggiungere troppi elementi al vostro logo, perché meno, in questo caso, è meglio.

2 – Correttezza

Facile a dirsi e difficile a farsi: ma un buon logo deve essere corretto, ovvero, adeguato al soggetto che rappresenta, anche se magari vi piacerebbe essere percepiti diversamente. Se siete un avvocato, dovete avere un logo che rappresenta competenza e solidità, perché il vostro pubblico vi immagina così: un logo per un gelataio probabilmente sarà molto diverso. In effetti questo è il segreto: per progettare un logo efficace bisogna provare a mettersi al posto del pubblico dei suoi fruitori – e capire che cosa si stanno aspettando.

3 – Curiosità

La curiosità viene dall’inserire un elemento che invogli chi legge alla scoperta, ed è per questo che il logo migliore è “semplice ma non banale”. Deve suggerire qualcosa. Per esempio, il logo di Amazon ha una freccia che si muove dalla A alla Z – e che assomiglia a un sorriso. I significati sono evidenti, una volta che ci si ferma a razionalizzare che cosa significano questi elementi. E se state sorridendo all’idea, beh, chi ha progettato il logo di Amazon ha colto nel segno!

4 – Versatilità

Un logo non vive solo per sé stesso: deve essere adattato all’ambiente. Quindi, il vostro logo per essere efficace dovrà funzionare bene sia sul vostro sito internet che su una carta da lettera oppure un pacco. E dovrà farlo sia su sfondo bianco, come quello della carta, che nero (in negativo), oppure sovrapposto a una fotografia. Dovrete prevedere tutte queste applicazioni. E deve funzionare in tutte le dimensioni, grandi e piccole.

5 – Distinzione

Quanti loghi ci sono al mondo? Milioni! Quindi, è molto difficile essere diversi da tutti gli altri. Ma è anche vero che, combinando i diversi elementi quali logo, lettering e colori, è possibile essere diversi dai propri concorrenti diretti, in modo da risultare agli occhi dei clienti, unici e irripetibili – e quindi, distinguersi dagli altri. E spesso, per farlo basta poco: una piccola buona idea è spesso sufficiente, dato che il cervello umano percepisce e ricorda bene i dettagli.

E ora, al lavoro

È quasi inutile dire che questi cinque pilastri della creazione di un buon logo non solo che l’inizio! Servono da ispirazione per valutare quello che stiamo facendo. E come dicevamo, sono gli stessi che anche i professionisti della grafica utilizzano quando devono progettare un logo per qualcun altro – o per loro stessi!

Quindi, se vi avvalete di un sistema online per la creazione interattiva dei loghi come Wix, ragionare intorno a questi cinque parametri è importante per sapere che cosa state facendo e dove state andando. Rappresentano un po’ una “cartina” da consultare nel nostro cammino per la creazione del logo perfetto. Quindi, seguendo le indicazioni interattive del sistema, diventa più semplice e immediato compiere le scelte che il sistema ci offre per creare il nostro logo, e infine, modificarlo a nostro gusto per arrivare al risultato finale.

Già questo ci porta a capire quanto sia complicato progettare un logo efficace: bisognerebbe valutare altri elementi, quali il lettering, gli allineamenti, la teoria del colore, e molti altri. Infatti, questi cinque punti non rappresentano che il principio-guida di questa costruzione, un po’ come le fondamenta di una casa, dove poi sta a noi elevare i muri. Abbiamo un ultimo consiglio: per creare il vostro logo, avvaletevi dell’occhio critico di altre persone. Esse saranno il banco di prova migliore per valutare se il logo che state progettando sia efficace e adatto ai vostri scopi e alla vostra immagine!