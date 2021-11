Il nostro tempo trascorso su uno schermo è diventato sempre più lungo nel corso degli anni. Ora, questa condizione associata alla pandemia è diventata ancora più forte. Tuttavia, si scopre che c’è qualcosa nella nostra mente che ci porta a volerne aumentare la permanenza. Per spiegarlo, i ricercatori Kaitlin Woolley e Marissa A. Sharif hanno parlato della “tana del coniglio” per riferirsi ad immagini e video in cui tendiamo a cadere facilmente.

Per fare ciò, hanno condotto una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Marketing Research. Woolley, professore associato di marketing presso la Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, e Sharif hanno mostrato come il consumo di contenuti in immagini o video può essere abbastanza stimolante da consentirci di iniziare a cercare sempre più elementi simili.

Sulla ‘tana del coniglio’ e sul ‘binge watch’

A prima vista, entrambi i fenomeni possono sembrare identici. Dopotutto, sono episodi di consumo prolungato di video sullo stesso argomento. Ora, il dettaglio sta nel modo in cui i suoi contenuti sono strutturati. La serie di solito segue un filo conduttore e cerca di lasciare lo spettatore con il fiato sospeso. Quindi, diventa incline al “binge watch” (la classica maratona della serie) per la necessità di conoscere la fine di una storia.

D’altra parte, i contenuti che ci portano nella “tana del coniglio” sono generalmente indipendenti l’uno dall’altro. Ciò che li unisce sono i temi o i formati in comune che ci portano a sceglierli perché sono contenuti simili a quelli che già consumavamo. Ciò, sebbene in realtà non abbiano alcun rapporto o offrano una vera continuità tra loro.

Perché tendiamo a cadere nella ‘tana del coniglio’ del contenuto?

Dopo aver condotto 13 diversi studi con tra 150 e 200 partecipanti ciascuno, i ricercatori sono riusciti a isolare tre fattori vitali che ci fanno sentire attratti da una “tana del coniglio”. In particolare, sono state menzionate la somiglianza, la ripetizione e la consecutività dei contenuti.

Il trio di fattori può essere spiegato in modo molto semplice. Una volta che una persona ha trovato intrattenimento in una categoria – che può variare dalla visione di video divertenti al consumo di teorie del complotto – cercherà lo stesso livello di soddisfazione in altre offerte simili a quelle che già hanno apprezzato. Per questo finiamo per preferire elementi che troviamo già conosciuti o ripetuti. Allo stesso modo, questo è ciò che ci fa scegliere di consumarli consecutivamente invece di diversi tra temi e formati.

I ricercatori, dunque, hanno anche menzionato la nostra naturale resistenza al cambiamento. In generale, pensare che rimanere nella stessa categoria sia meglio implicherebbe anche dare una connotazione più negativa ad altri argomenti. Questo perché siamo convinti che dove siamo corrisponde a dove ci divertiremo di più e che altri contenuti non ci daranno così tanto divertimento.