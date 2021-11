Per la prima volta, un team di ricercatori ha ricreato un tutorial su come i ragni costruiscono una ragnatela. La complessità geometrica delle ragnatele ha da tempo generato interesse per la sua origine algoritmica. I fili di seta sono estremamente fini e servono a catturare gli insetti che rimangono incastrati a causa della loro consistenza appiccicosa. Gli scienziati affermano che se il filo di seta avesse lo spessore di una matita, la tela del ragno potrebbe fermare un Boeing 747 in volo.

Ora, i ricercatori della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti, hanno svelato i segreti della ragnatela. Usando la visione notturna e l’intelligenza artificiale, gli scienziati hanno tracciato e registrato ogni mossa dei ragni, come una sorta di tutorial.

Lo studio

I ricercatori hanno creato un manuale per la costruzione di ragnatele che spiega come i ragni creano strutture con tale complessità geometrica. “Abbiamo definito tutta la coreografia per la costruzione delle reti, cosa che non è mai stata fatta per nessuna architettura animale con questa alta qualità di risoluzione”, ha affermato Andrew Gordus, coautore del documento scientifico. A tal fine, gli scienziati hanno studiato un ragno della famiglia Uloboridae originario degli Stati Uniti.

Il team ha osservato i ragni durante i lavori di costruzione di ragnatele notturne utilizzando telecamere a infrarossi. Sono stati anche in grado di monitorare i milioni di movimenti delle zampe attraverso un software progettato specificamente per questo studio. “Anche se registriamo, sono molte le gambe da tracciare, nel tempo, in molti individui. È troppo passare attraverso ogni fotogramma e annotare i punti delle zampe a mano, quindi abbiamo addestrato un software per rilevare la postura del ragno, fotogramma per fotogramma, in modo da poter documentare tutto ciò che fanno le gambe per costruire un’intera ragnatela“, ha spiegato l’autore principale dell’articolo di Abel Cover.

Inoltre, Gordus ha spiegato che “anche se la struttura finale è un po’ diversa”, la metodologia che usano per tessere la tela è la stessa. “Usano le stesse regole, il che conferma che queste sono codificate nei loro cervelli“, ha sottolineato il ricercatore. “Ora vogliamo sapere come queste regole sono codificate a livello di neuroni“.

I risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Current Biology.