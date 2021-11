I badge di notifica, o i cosiddetti punti, sono stati per molto tempo una funzionalità delle schermate iniziali di Android, per vedere in modo più facile quando le app avevano novità con cui interagire. In effetti tutti i maggiori sistemi operativi ne hanno una propria versione. Google sembra che stia implementando questa funzionalità nella sua app Messaggi, per evidenziare in modo più efficace le chat non lette.

Secondo alcuni rumors questi badge sono presenti in due nuove versioni dell’app dell’azienda, dove nella prima la spunta sembra essere più audace, mentre in quella più recente risulta essere più sfumata. A quanto pare questa nuova funzionalità è limitata ad un numero ristretto di persone, in quanto non sembra disponibile per tutti i dispositivi.

Google Messaggi, presto verranno implementati i badge per evidenziare chat non lette

Finora Google ha evidenziato le chat e i messaggi attraverso il grassetto, proprio come fa con i thread di Gmail non aperti. Ovviamente badge e punti non sono una novità esclusiva in quanto sono presenti in altre app di messaggistica e app di mail. Quando vedremo questa nuova funzionalità non è ancora chiaro, poiché l’azienda è a lavoro su molti test più o meno efficaci.

Ad ogni modo, chi usa molto Google Messaggi potrebbe trovare comodo un indicatore più facilmente visibile accanto alle chat non lette e probabilmente proprio per tale ragione potrebbe essere prima o poi messo a disposizione di tutti gli utenti. Possiamo comunque scaricare le ultime versioni disponibili di Google Messaggi da APK Mirror o dal Google Play Store e vedere se i nostri dispositivi siano fortunati e riceveranno questa nuova funzionalità.

Foto di talha khalil da Pixabay