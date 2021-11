Il brivido del gioco ti chiama e non vuoi resistergli. Ci sono infiniti modi per divertirti online con soldi veri, infiniti casinò disponibili direttamente sul tuo computer, tablet o cellulare, pronti per giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione con migliaia di giochi su internet.

Quali sono però i migliori casinò online? In questa miriade di possibilità è facile perdersi o distrarsi, facile incappare in siti truffaldini o con bonus poco interessanti. Non lasciare che questi problemi inficino sul tuo gioco e sul tuo divertimento, trova il meglio dei giochi da casinò, segui la nostra guida online e scopri i nostri consigli sui 12 migliori casinò online in Italia.

10 migliori casinò online con soldi veri:

JackpotCity Casinò – bonus del 100% fino a €1600

JackpotCity Casinò offre come bonus di benvenuto un rimborso del 100% su un massimo di 400€ a deposito per 4 depositi.

NetBet Casinò – 100% del deposito fino a €200

NetBet ha un’interessante offerta di benvenuto, in più offre decine di giochi diversi come slot e blackjack.

888 Casinò – bonus €20 alla registrazióne

Tra i siti casinò online, 888 Casinò è tra i più conosciuti in Italia, in più offre 20€ di bonus senza deposito.

Golden Star – €300 plus 100 Free spin gratis

Con ottime recensioni, Golden Star fornisce 3 diversi tipi di bonus deposito.

Star Casinò – 20€ Gratis + 1000€

Anche Star Casinò offre diversi bonus interessanti, oltre ad essere uno dei più famosi casinò online in Italia.

LeoVegas – bonus fino a 1.000€ + 225 free spins

LeoVegas Casinò è un sito svedese di giochi online, presente in Italia dal 2017.

Euslot Casinò – 100% fino a €300 +100 Free Spin

Dal suo sito è possibile scaricare l’app mobile per giocare dal telefono.

Betway Casinò – deposito minimo di 20€

Offre un bonus di benvenuto fino a 1000€ sui primi 3 depositi.

Voglia di Vincere – 100% fino a 400€

Voglia di VIncere offre un’ampia gamma di giochi con grafiche e audio coinvolgenti.

Spintropolis Casinò – 100% fino a 1000€

Offre diversi bonus di benvenuto convenienti e ha diversi giochi come slot machine, video slot e non solo.

Casinò online con soldi veri per giocatori italiani

L’ebbrezza di giocare ai casinò online con soldi veri è come una scarica di adrenalina nelle vene, ci piace vincere, puntare alto, scommettere sulla nostra fortuna e sulle nostre abilità, vedere il portafoglio digitale riempirsi e riempirsi anche il nostro portafoglio reale.

Per riuscire in tutto questo è fondamentale assicurarsi che i siti su cui si gioca siano affidabili, reali, funzionali e casinò sicuri AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato) certificati, a volte con i casinò online nuovi potresti non trovare questa dicitura, mentre i migliori casinò online italiani sono tutti certificati.

Abbiamo appena scoperto quali sono alcuni dei migliori casinò online in Italia, molti di essi offrono bonus di benvenuti, alcuni anche con somme importanti che permettono di giocare quasi senza rischi scommettendo i soldi del casinò invece dei propri.

Deposito minimo in casinò italiani (€1)

Alcuni casinò per cominciare a giocare chiedono un deposito iniziale veramente molto basso e alla portata di tutti, con solo 1€ potete cominciare a giocare ai vostri giochi preferiti.

I migliori siti italiani sono 22Bet Casinò e BetFlag.

22Bet non solo ha uno dei depositi più bassi nel panorama di gioco digitale italiano, ma garantisce pagamenti rapidi e bonus del 100% fino a 300€.

BetFlag permette sempre di iniziare a giocare con solo 1€, in più ha un bonus di gioco di 50€ senza deposito e un bonus del 100% fino a 1000€.

Grazie a queste offerte online di 1€, tutti possono accedere ai portali di giochi online, anche e soprattutto i neofiti, coloro che vogliono affacciarsi al mondo delle scommesse online ma hanno paura di perdere troppi soldi, o vogliono solo sperimentare con cifre minime prima di cominciare a investire più soldi con guadagni conseguentemente maggiori.

Bitcoin casinò Italia

Alcuni casinò in Italia accettano e pagano con i Bitcoin.

Per chi ancora non lo sapesse, i Bitcoin sono una criptovaluta, probabilmente la più famosa al mondo, creata nel 2008 e usata per fare trading online.

Questo sistema permette sia di usare i Bitcoin quando il loro valore è minimo, sia di riscattarli e rivenderli quando il loro valore si alza, facendo della vera speculazione finanziaria con investimenti in euro ridotti rispetto alla semplice compravendita di Bitcoin.

Ecco alcuni casinò che accettano i Bitcoin.

Rochetpot: offre il 10% di cashback giornaliero

FortuneJack: il suo bonus arriva fino a 1,5 Bitcoin

1xBit Casinò: con uno dei bonus più alti offre fino a 7 Bitcoin

Bitcasinò: offre programmi fedeltà e cashback in Bitcoin

7Bit casinò: ha oltre 1000 giochi disponibili e anche scommesse sportive e live casinò

Reeltastic: Il suo bonus è fino a 20 giri gratis e bonus sul deposito pari al 200%

BetWinner: offre bonus fino al 100% sul deposito, scommesse sportive e live casinò.

Migliori giochi d’azzardo dei casinò online in Italia

Quali sono i migliori giochi d’azzardo dei casinò? Come abbiamo visto, esistono numerosi giochi di tutti i tipi: roulette, slot machine, blackjack, poker tutti con diverse grafiche, premi, suoni e temi.

Ognuno di questi casinòi soddisfa esigenze diverse, alcuni sono più statici, altri invece occorre pensare e riflettere sulle proprie scelte, altri sono invece di pura strategia mista a fortuna.

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche dei principali giochi online, solo conoscendoli potrai giocare in modo consapevole, conscio dei tuoi limiti e dei vantaggi che ha il banco di gioco.

Slot machine

Le slot machine online funzionano come quelle tradizionali: decidi la puntata, premi il tasto di avvio della slot e i rulli iniziano a girare. Appena si fermano mostrano dei simboli, se la sequenza dei simboli è corretta, vinci e la slot (o meglio, il casinò) ti paga.

Il rischio delle slot online è che ci siano dei sistemi che impediscano al giocatore di vincere somme importanti, portandolo inevitabilmente a spendere tutti i propri soldi.

In teoria i casinò online in Italia autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli sono esenti da questo sistema di frode, così come sono protetti da frodi online e attacchi da parte degli hacker.

Ovviamente questo sistema di gioco si basa tutto sulla fortuna, non è possibile pianificare alcun tipo di strategia.

Roulette

Anche la roulette ha un’interfaccia grafica simile al gioco reale. Il tabellone è diviso in due parti: il cilindro della roulette e il piano. Sia la roulette che il piano di puntata sono divisi in 37 caselle numerate da 0 a 36 divise a loro volta in due colori: rosso e nero.

Il gioco è molto semplice: si sceglie una cifra da puntare, si scommette posizionando la cifra su una delle caselle del tappeto di puntata e poi si avvia il cilindro; al suo interno è contenuta una pallina che va lanciata, in base a dove si ferma la pallina, quello è il numero vincente.

Nella roulette americana esiste il doppio 0, che aumenta, anche se solo di poco, la possibilità di vincere il piatto.

Poker – Texas Hold’em

Il Texas Hold’em è il tipo di poker più popolare nel mondo. Ci sono diverse regole, ma quelle più fondamentali ti servono per iniziare a giocare.

Innanzitutto a ogni giocatore vengono date due carte coperte dette “hole card”, il mazziere distribuisce poi tre carte prima e poi altre due sul banco, queste carte possono essere utilizzate da tutti i giocatori per formare le mani vincenti.

Ad ogni puntata, che deve essere maggiore o uguale delle altre puntate, viene svelata una carta, alla fine chi ha la mano migliore vince.

Sebbene le regole siano molto semplici, questo tipo di gioco ha un’infinita varietà di strategie e tattiche applicabili.

Blackjack

Il blackjack è un gioco di carte molto popolare nei casinò di tutto il mondo grazie al basso margine di vittoria che ha il banco.

Si scommette direttamente contro il banco, l’obiettivo del gioco è arrivare a un punteggio più alto di quello del banco senza superare il 21, se si supera il 21 si “sballa” e si perde la mano.

Al giocatore vengono distribuite inizialmente due carte coperte, sta a lui decidere se chiederne altre o fermarsi.

Grazie alle numerosi combinazioni matematiche è possibile creare numerose strategie, come contare le carte, azione che però viene spesso malvista dai casinò, quindi attenzione al modo in cui giochi.

Top 10 slot machine con il più alto tasso di RTP

I casinò online offrono ai loro giocatori un certo tasso di RTP sulle slot machine, un sistema creato per venire incontro a chi scommette e permettergli di continuare a giocare più a lungo.

Cosa si intende quando si parla di RTP?

Per RTP si intende Return To Player, ovvero una determinata cifra di monete che torna in mano al giocatore nel caso di vittoria delle slot machine disponibili in alcuni siti per giochi. Per esempio un RTP del 95% significa che la slot machine restituisce in caso di vittoria 95 monete su 100 giocate.

Bisogna specificare che questo è un bonus calcolato su tutte le puntate e non solo sul singolo giocatore, in cui vengono considerati anche i bonus vari utilizzati e si calcola su un determinato numero di sessioni di gioco.

Generalmente un RTP viene considerato vantaggioso quando supera il 95%.

Scopriamo quali sono le slot online migliori.

Starburst – (NetEnt)

Per slot Starbust si intende una slot con 5 rulli e 10 linee, l’obiettivo è allineare 3 simboli uguali lungo la stessa linea, non importa se da destra verso sinistra o viceversa.

Wheel of Wishes

Il tema di questa slot è l’antica arabia e il misterioso medio oriente per scoprire un incredibile tesoro. È una slot con 5 rulli e 10 linee, l’obiettivo è comporre degli allineamenti di icone.

Major Millions

Questa slot ha uno stile militare, con soldati ed esercito, riprodotti in stile grottesco e cartoonesco, i colori sono vividi e brillanti ed è graficamente accattivante.

Treasure Nile

La slot casinò Treasure Nile riproduce i paesaggi e il tema dell’antico Egitto, dei faraoni e delle piramidi con un jackpot progressivo con i simboli che riproducono sfingi, imperatori, cobra e molto altro

Mega Moolah (Microgaming)

Il tema di questo casinò slot è la giungla profonda e le esplorazioni degli studiosi e degli avventurieri. Nella slot appaiono numeri e simboli come pappagalli e bradipi.

Immortal Romance (Microgaming)

Con questa slot entriamo nel mistico, nell’horror e nell’amore romantico con la seduzione tipica dei vampiri. I simboli sono le figure vampiresche e affascinanti dei protagonisti di questo gioco.

Gonzo’s Quest (NetEnt)

Il gioco online casinò Gonzo’s Quest si rifà agli antichi esploratori spagnoli che colonizzarono il sudamerica, un insieme di immagini che ti riportano nella foresta tra i totem sacri e le tribù autoctone.

Book of Ra (Novomatic)

Book of Ra richiama nuovamente il tema dell’Egitto, ma questa volta dal punto di vista dell’esploratore. Scopri le piramidi e vinci il tesoro sepolto con Book of Ra.

Thunderstruck 2 (Microgaming)

Gli dei norreni scendono sulla Terra in questa slot. Gioca con Odino, Thor, Loki e il Mjolnir e conquista ricchi premi.

La grafica è semplice, essenziale con colori tenui e figure simile ai fumetti.

Sunrise Reels (Realistic Games)

Sunrise Reels riproduce l’aspetto di una classica slot fisica che è possibile trovare nei bar o nelle sale giochi, il tema è l’alba sull’oceano, non prevarica quindi l’interfaccia del giocatore rendendo il gioco tranquillo e rilassato.

Bonus per i nuovi giocatori e programma di fedeltà per i giocatori regolari

Per incentivare le iscrizioni, spesso online i casinò offrono dei bonus per i nuovi giocatori. Possono essere bonus di ricarica, bonus in soldi reali, giri gratis, dipende dal sito.

Ciò che importa è che sono tutti bonus che agevolano il giocatore durante le puntate.

Per i giocatori regolari ci sono comunque dei bonus, che spesso sono programmi VIP con agevolazioni varie, oppure dei bonus che ciclicamente ritornano, come quelli giornalieri, settimanali o mensili.

CI sono tantissime offerte diverse, ognuna con la sua peculiarità o grado di ricchezza, alcune vincite ottenute con questi bonus sono bloccate, per sbloccarle occorre vincere determinate quote o giocare un determinato numero di volte.

Bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto è quello che i casinò online legali mettono a disposizione per i nuovi iscritti. L’obiettivo è conquistare un’iscrizione, convincendo magari i più titubanti ad entrare nel sito mediante lo stimolo di bonus in denaro o giri gratis nelle slot.

Questi bonus sono ottenibili solo quando ci si iscrive per la prima volta ad un sito.

Bonus senza deposito

Il bonus senza deposito è quel bonus che puoi ottenere svincolato dall’obbligo di depositare una certa somma dentro al casinò. Questo è un tipo di offerta disponibile solo ai nuovi iscritto, una sorta di bonus di benvenuto.

Sono numerosissimi i casinò online che offrono come bonus di benvenuto il bonus senza deposito, per incentivare i giocatori.

Bonus di compleanno

Per il tuo compleanno, i casinò online ti mettono a disposizione un determinato bonus da utilizzare in tempi ridotti, gli importi variano da casinò a casinò, ciò che rimane fisso è la ciclicità di questo bonus, ottenibile una volta l’anno.

Punti addizionali

I punti addizionali si ottengono in base all’importo puntato. Non è un bonus fisso, è un bonus che si aggiunge agli altri e si calcola in base all’importo giocato. Ogni volta che completi una partita,, questi punti addizionali ti vengono automaticamente accreditati sul sito.. Se cerchi giochi per giocare online, cerca quelli che ti possono dare di più.

Modalità di deposito e prelievo di denaro in casinò online in Italia

Le modalità di deposito e prelievo sono numerose, i casinò online italiano migliori accettano carte di debito, di credito, portafogli digitali come Paypal, alcuni accettano anche bitcoin o bonifici bancari.

Questi metodi sono utilizzabili anche per prelevare i soldi, con tempi diversi.

Ogni casinò è a parte, occorre assicurarsi che il metodo che scegli sia disponibile nel casinò in cui intendi giocare.

Velocità di elaborazione dei pagamenti e dei pagamenti nei casinò online

Ogni casinò e ogni sistema di pagamento ha i suoi tempi, il metodo più veloce sono gli ewallet, con un sistema di accredito che impiega al massimo 12 ore, mentre con la carta di credito i tempi variano dai 2 ai 5 giorni, tempo che il sito impiega per verificare la sicurezza della transazione.

Il bonifico bancario è il sistema più lento, occorre aspettare anche fino a una settimana per vedere l’operazione conclusa, mentre i Bitcoin, sicuramente più inusuali, impiegano fino a 5 giorni per essere ricevuti.

Ognuno di questi metodi ha vantaggi e svantaggi, dal dover collegare il proprio conto personale al sito alle percentuali per prelevare i soldi, fino alla più ovvia attesa, più o meno corta in base al metodo scelto.

Casinò online mobile: iOS o Android

I casinò online migliori hanno tutti un’app dedicata per sistema iOS o Android. È molto frequente trovarle per entrambi i sistemi operativi, ma è altrettanto probabile incappare in siti che hanno prediletto un sistema rispetto a un altro per il lancio della loro app.

Di seguito un piccolo elenco di siti che hanno app per mobile disponibili per iOS e Android.

Snai;

it;

Lottomatica;

Planetwin;



Queste app sono affidabili tanto quanto i siti principali e permettono di giocare più comodamente ovunque, basta il proprio cellulare o tablet e una connessione internet per cominciare una partita, un’ottima alternativa ai casinò online, gratis per cellulare.

Come vincere ai casinò online – migliori strategie

Vincere al casinò è il sogno di tutti, è il motivo per cui si gioca.

Per vincere occorre sicuramente passare tanto tempo giocando, per affinare la tecnica, capire dove e quando sono disponibili i migliori bonus, carpire le tecniche di gioco degli avversari.

Di sicuro anche giocare ai propri giochi preferiti o in cui si è già esperti è una buona tecnica. Se sei esperto di poker, perché giocare a blackjack?

Nei giochi in cui conta solo la fortuna, come per esempio le slot, sembra difficile riuscire a vincere solo con la pratica, eppure ci sono tanti piccoli consigli che possono agevolare la vita.

Controlla i bonus e le promozioni: come abbiamo detto, i casinò online sono prodighi di bonus e promozioni, pertanto sfruttandoli al massimo e a dovere potresti riuscire a vincere somme importanti. Per le slot sfrutta il loro RTP e scegli quelli con RTP più alto, così da minimizzare le perdite. Per vincere alla roulette ci sono molte tecniche, la più sfruttata è il metodo Pivot, che consiste nel segnarsi il numero che esce più spesso e scommettere su quello, oppure il metodo dello 0, che consiste nel puntare sul numero 0 in attesa che esca minimizzando i danni sfruttando le colonne Un ultimo consiglio, magari scontato all’apparenza è che squadra che vince non si cambia. Che tu stia giocando a un videopoker, una slot, blackjack o roulette, se vedi che stai vincendo bene non allontanarti, continua a giocare, rinunciando magari dopo un paio di mani vincenti in cui forse la tua fortuna è girata.

Conclusione sul gioco d’azzardo online in Italia

Abbiamo detto tanto sul gioco d’azzardo in Italia. Senza dubbio, la prima cosa che occorre fare è assicurarsi che il sito su cui si sceglie di giocare sia certificato AAMS, così da assicurarsi di evitare frodi o truffe.

Per fortuna, i maggiori siti di giochi online mettono a disposizione un numero cospicui di bonus e promozioni così da rendere la giocata più agevolata ai giocatori, sommandoli con attenzione è possibile portare a casa una notevole quantità di denaro extra da giocare o bonus girata per le slot.

Esistono anche numerosi sistemi di pagamento e accredito con tempi diversi e commissione più o meno importanti, o anche assenti con carte di credito e portafogli online come principale scelta degli italiani.

È poco importante a cosa decidi di giocare o come decidi di farlo, quello che conta è ricordarsi che i siti di gioco online sono pur sempre un gioco e come tale deve divertire, entusiasmare e provocare qualche brivido, stando ben attenti a evitare di perdere tutto troppo in fretta.

Giocare responsabilmente è la maniera migliore di giocare.

DOMANDE FREQUENTI

1 Quale casinò dovrebbe scegliere un giocatore d’azzardo in Italia?

L’importante è scegliere il casinò che più si adatta alle tue esigenze. Per valutare attentamente controlla i bonus che offre, i sistemi di pagamento che accetta e i tempi di accredito.

Assicurati che il casinò sia certificato AAMS giochi, come la maggior parte dei casinò italiani, e controlla le recensioni per scegliere il miglior sito per te e il tuo gioco.

2 Come si gioca al casinò online senza deposito?

Il bonus senza deposito si ottiene al momento dell’iscrizione senza che ci sia la necessità di versare un deposito iniziale. Di solito sono cifre fisse. Puoi cominciare a giocare con quei soldi, ricordandoti che sono quasi sicuramente vincolati, verifica all’interno del sito cosa occorre per sbloccare la cifra.

3 Quali sono i migliori casinò online?

I migliori casinò online sono quelli certificati AAMS e che offrono i bonus migliori. Per verificare i bonus controlla le recensioni, confrontanti con gli altri giocatori o verifica sito per sito quali sono i bonus offerti e quali sono i migliori per te.

4 È possibile vincere in un casinò online? Che cosa?

Sui casinò online è possibilissimo vincere e anche premi piuttosto ingenti, di solito nei casinò soldi veri vengono accreditati sul proprio profilo del sito e possono essere richiesti come pagamento in diverse modalità: portafogli online, carta di credito, bonifico bancario e persino Bitcoin. casinò soldi veri

5 Quale casinò dovrebbe scegliere un principiante?

Un principiante dovrebbe scegliere il casinò in base al tipo di gioco che predilige e ai bonus che vengono elargiti, ma soprattutto in base a ciò per cui è portato: è inutile scegliere un bonus alto se poi non si conoscono bene le regole. I top online casinò sono quelli in cui puoi vincere.

6 Quali casinò danno soldi per la registrazione?

Sono molti i casinò giochi italiano online che hanno un bonus di benvenuto, come 888 Casinò, Star bet casinò, Leovegas. Per scoprire i migliori bonus puoi fare una breve ricerca e valutare quali sono i bonus più convenienti, oppure cercare opinioni dagli altri utenti.

7 Quali slot online ti permettono di vincere più soldi?

Per verificare quali slot ti permettono di vincere più soldi è necessario controllare i bonus e i premi disponibili. Inoltre anche l’RTP gioca un ruolo importante: maggiore è il suo punteggio, più soldi ti vengono restituiti in caso di perdita che si sommano alla vincita finale.

8 Qual è il casinò online più sicuro in cui giocare?

I casinò online AAMS sono tutti sicuri, questa certificazione dice che un casinò è regolamentato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, quindi è un sito privo di truffe o azioni illecite. Assicurati di giocare solo su casinò Italia certificati.

9 Devo pagare le tasse sulle vincite nei casinò online in Italia?

La normativa italiana non prevede il pagamento delle tasse sui casinò, in quanto non è lavoro ma gioco d’azzardo e il gioco d’azzardo non è tassato. Esistono persone che sfruttando questa normativa sono riuscite a mettere da parte somme piuttosto ingenti esentasse sui siti di giochi.