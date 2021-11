Gli scienziati hanno finalmente confermato l’esistenza di perovskite di silicato di calcio dal mantello inferiore della Terra. Il campione proviene da almeno 660 chilometri sotto i nostri piedi, prodotto dall’essere conficcato in un diamante. Il minerale è stato chiamato davemaoite e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science.

La perovskite di silicato di calcio dovrebbe essere il quarto minerale più abbondante sulla Terra, ma è stato fuori dalla nostra portata diretta. Una possibile scoperta precedente nel 2018 (anche in un diamante) non corrispondeva esattamente alle proprietà previste per il minerale.

Il minerale può essere creato in laboratorio utilizzando un laser per simulare alte pressioni, ma una volta rimossa la pressione, la sua forma cubica si sgretola. Per questo motivo, fino ad ora, non è stato possibile trovarlo nella sua forma naturale. Tuttavia, questo diamante l’ha mantenuta. “La scoperta è il risultato di decenni di sforzi e lo sviluppo e l’uso di tecniche microanalitiche per identificare strutture e composizioni di inclusioni su scala micrometrica nei diamanti“, ha affermato l’autore principale Dr. Oliver Tschauner, Università del Nevada.

La ricerca

Il nuovo lavoro ha finalmente consegnato il minerale a lungo cercato, mettendo in evidenza alcune delle sue proprietà più intriganti. In particolare, la squadra mostra il ruolo cruciale svolto dall’incredibile pressione sotto la quale è stata allenata. Il documento descrive la capacità di ospitare una varietà di elementi e questo è estremamente importante per la geologia del nostro pianeta. “L’analisi strutturale e chimica del minerale ha mostrato che è in grado di contenere un’ampia varietà di elementi, non diversamente dal mettere oggetti ingombranti in un bidone della spazzatura“, ha scritto il team nel documento. “In particolare, ha un sacco di potassio intrappolato“.

In precedenza, era stato dimostrato sperimentalmente che tale materiale può essere un “bidone della spazzatura” per l’uranio radioattivo e il torio. Insieme al potassio, sono i tre principali elementi che producono calore. Questa è la prova che l’abbondanza di davemaoite e il suo prezioso deposito contribuiscono alla creazione di calore attraverso lo strato più profondo del mantello.

Questa scoperta fa sperare che un giorno si possano trovare altri minerali che esistono solo ad alte pressioni. Davemaoite è solo il secondo minerale di silicato in fase ad alta pressione confermato in natura. L’unico altro noto è chiamato bridgmanite, che si trova all’interno di un meteorite pesantemente colpito.

Il minerale prende il nome dal Dr. Ho-Kwang (Dave) Mao, un geofisico sperimentale cinese-americano che ha contribuito alla ricerca sull’alta pressione negli ultimi cinque decenni. Il nome davemaoite è stato approvato come nuovo minerale naturale dalla Commissione per i nuovi minerali, la nomenclatura e la classificazione dell’Associazione mineralogica internazionale.